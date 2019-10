El argentino Carlos Alfaro Moreno es el nuevo presidente de Barcelona de Ecuador

El argentino Carlos Alejandro Alfaro Moreno se transformó esta tarde en el nuevo presidente del club Barcelona Sporting Club de Guayaquil, Ecuador, al triunfar en las elecciones donde venció a su rival, el ex futbolista José Francisco Cevallos.



El ex delantero, de 54 años, ganó con el 59 por ciento de los votos, y superó a su rival el ex arquero Cevallos, de 48 años, actual titular del "Coloso de América", que sacó el 42 por ciento y que regía los destinos del club desde el 27 de septiembre de 2015.



Alfaro Moreno, naturalizado ecuatoriano, participó de la actual conducción, de la que renunció en diciembre del año pasado, pasó por numerosas instituciones como Platense, Independiente y Ferro Carril Oeste en la Argentina.



El flamante titular del club ecuatoriano, tendrá mandato hasta 2023, recibirá el equipo en la segunda colocación del campeonato ecuatoriano del fútbol de Primera División y con una deuda de aproximadamente 29 millones de dólares, informó Efe.