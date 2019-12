El argentino Carrizo marcó un gol olímpico para Cerro Porteño en Paraguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista argentino Federico Carrizo convirtió esta noche un gol olímpico para Cerro Porteño, que superó por 2-1 a Sportivo Luqueño, en partido válido por la 21ra. y última fecha del torneo Clausura del fútbol de Paraguay, que consagró campeón a Olimpia.



El ex volante de Boca Juniors y Rosario Central, de 28 años, anotó el primer gol del elenco azulgrana, a los 37 minutos de la primera etapa, aprovechando un descuido del guardavallas rival, Marino Arzamendia.



Carrizo fue titular en el equipo que conduce el también argentino Víctor Bernay (ex asistente técnico de Pedro Troglio en Gimnasia La Plata). Lo mismo ocurrió con otro Carrizo, el arquero Juan Pablo (ex River).



El descuento de Sportivo Luqueño, en tiempo recuperado, fue obra del volante Walter Ortiz (ex Platense y Flandria), a través de la ejecución de un penal.



Con este triunfo, Cerro Porteño finalizó en la tercera colocación, con 37 puntos, detrás del campeón Olimpia (51) y Libertad (47)



En otro marcador, Sol de América, con una conquista del ex volante de Villa Dálmine, Federico Jourdan (St. 39m.), le ganó por 3-0 a General Díaz.



Los demás resultados: River Plate 1-Deportivo Capiatá 1; Nacional 4-San Lorenzo 2.