El argentino Célico seguirá por dos partidos más como entrenador de Ecuador

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador argentino Jorge Célico seguirá en el cargo como director técnico del seleccionado de Ecuador por dos cotejo más, ante Trinidad y Tobago y Colombia, hasta que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decida quien será su reemplazante para afrontar la Copa América 2020 y las eliminatorias para el próximo Mundial.



Célico, que el mes pasado estuvo a cargo del equipo ecuatoriano que fue goleado por 6 a 1 por Argentina en España, volverá a ser el entrenador ante Trinidad y Tobago el 14 de noviembre, en la ciudad de Porto Viejo, Ecuador, y luego ante Colombia el 19 de noviembre, en New Jersey, señaló el diario La Hora de Quito.



En principio se pensó que el alemán Jurguen Klinsmann iba a ser el DT de Ecuador, pero el directorio de la FEF anunció que todavía no contrató a nadie debido a que se encontraron con algunas exigencias que no podían aceptar, sin citar que las mismas fueron puestas por el germano campeón del mundo en Italia 1990 y radicado hace años en los Estados Unidos.



En las próximas horas Célico, ex entrenador de Huracán y que este año fue campeón sudamericano sub-20 con los juveniles, dará a conocer la lista de citados para los dos cotejos amistosos de la próxima fecha FIFA.



Sobre cuando se dará a conocer el nombre del entrenador elegido, Francisco Egas, presidente de la FEF fue categórico al decir: "Ya no quiero dar fechas, porque en esto me he equivocado bastante, pensando en que faltaban solo detalles y que estaba todo listo”.