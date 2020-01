El argentino Franco Jara jugará en Dallas a partir de julio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero argentino Franco Jara jugará en FC Dallas, de la liga MLS de Estados Unidos, a partir de julio cuando termine su participación en el torneo mexicano con Pachucha.



El club estadounidense oficializó hoy la contratación del atacante cordobés con pasado en Arsenal, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata que recién se sumará a mitad de año.



Jara, de 31 años, dejará Pachuca luego de cinco temporadas en las que consiguió meterse en la historia del club como el máximo goleador con 76 goles en 158 partidos.







- Universidad de Chile y Colo Colo definirán mañana la Copa Chile -







Universidad de Chile y Colo Colo, con nutrida presencia de futbolistas argentinos, definirán mañana el título de la Copa Chile.



En Colo Colo estarán los argentinos Nicolás Blandi, Julio Barroso y Juan Insaurralde, mientras que en la "U" se desempeñan Walter Montillo, Joaquín Larrivey, Jonathan Zacaría y Matías Rodríguez.



El clásico más importante del país trasandino se disputará desde las 18.30 en el estadio Municipal Bicentenario Germán Becker de la ciudad de Temuco.



La final se disputará en medio de la polémica por la presencia de la Universidad de Chile en la final por la no presentación de Unión Española en la semifinal por estar en desacuerdo con el método de clasificación a la Copa Libertadores de América.







- Pablo Barrientos no seguirá en Nacional de Uruguay -







El mediocampista Pablo Barrientos acordó hoy la rescisión del contrato con Nacional de Uruguay y planea regresar al fútbol argentino.



El "Pitu", de 35 años, tenía seis meses más de vínculo con el "bolso" pero no iba a ser tenido en cuenta por Gustavo Munúa, flamante entrenador.



El ex San Lorenzo y Estudiantes de La Plata tiene la intención de regresar al fútbol argentino luego de su último paso por el ciclón a mediados de 2016.