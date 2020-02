El argentino internado por el COVID-19 en Japón "no tiene más el virus"

El argentino que fue internado en Japón por contagio de coronavirus a bordo de un crucero amarrado y en cuarentena en el sur de ese país, "no tiene más el virus" ya que dio "negativo" el último test, informaron a Télam fuentes del Ministerio de Salud de la Nación.



El último test dio negativo. No tiene más el virus. Vamos día a día a través de las informaciones que tenemos de Japón y el Reglamento sanitario internacional. El argentino está bien", informaron las fuentes.



Ante la consulta de si el argentino seguirá internado, las fuentes señalaron que entienden que le deben seguir haciendo "isopado" aunque por ahora esto es sin confirmación.



Además del adulto en tratamiento, otros siete argentinos siguen en cuarentena a bordo del crucero Diamond Princess, amarrado en el puerto japonés de Yokohama, donde luego de 1.219 test se llevan detectados hasta hoy 355 infectados entre más de 3.700 personas que había a bordo cuando las autoridades niponas decretaron la cuarentena el pasado 3 de febrero.



La cuarentena a bordo del Diamond Princess concluye el próximo miércoles, 19 de febrero.



Asimismo, había otros cinco argentinos entre 1455 pasajeros y 802 tripulantes que desembarcaron de un crucero de la Holland America Line que amarró en Camboya luego de comprobarse que ninguno estaba afectado por coronavirus.



En tanto, catorce argentinos que residían en la ciudad china de Wuhan, epicentro del Covid-19 que ya mató a 1.665 personas en China, serán trasladadas a Kiev, Ucrania, el martes próximo, donde quedarán en cuarentena por 14 días y, de no tener el virus, regresarán al país, según había informado la Cancillería Argentina.