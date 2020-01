El argentino Juan Dineno se convirtió en motivo de pugna entre Deportivo Cali y Pumas de México

El goleador argentino Juan Ignacio Dinenno, quien juega en Deportivo Cali, de Colombia, es pretendido por Pumas de México y para poder concretar la transferencia deberá abonar la cláusula de rescisión que asciende a 4.200.000 dólares, señaló la prensa caleña.



El delantero, cuyo 50 por ciento del pase le pertenece a Racing, no está a la venta por parte del América pero depende de que los mexicanos abonen la cifra de la cláusula ya que en caso de hacer no podrán impedir la salida del goleador de 25 años.



"Dinenno no está a la venta. Queremos que siga con nosotros pero hay que advertir que hay una posibilidad de que se vaya y es si algún equipo paga la cláusula de rescisión del contrato", comentó Marco Caicedo, presidente del Cali al diario El País.



Dinenno, que hizo 28 goles en Deportivo Cali en el 2019, debutó en Racing en 2013 y luego estuvo a préstamo en Temperley y Aldosivi.



El año pasado, Dinenno llegó a Deportivo Cali, que le compró a Racing la mitad del pase en 800 mil dólares, y ahora la entidad de Avellaneda podría recibir una buena suma si se hace el pase a México.