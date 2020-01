El argentino Khea firmó con Interscope de EEUU, la casa matriz de Universal

POR AGENCIA TÉLAM

El popular trapero argentino Khea fue fichado por Interscope Records de Estados Unidos, el sello que es la casa matriz de Universal, la discográfica más grande del mundo, y que cuenta entre sus artistas como Madonna, U2, Sting, Lady Gaga, Lana Del Rey, Ellie Goulding, Eminem, Gwen Stefani y Maroon 5.



Ivo Alfredo Thomas Serue, tal el nombre de Khea, tiene 19 años nació en Virreyes, es hijo de músicos y su estilo para vestirse y sus gestos son imitados por miles de jóvenes que suben sus videos a Youtube.



Según Spotify, Khea tiene un promedio de 5 millones de oyentes mensuales y su primer hit, "Loca", compartida con los argentinos Cazzu y Duki, ya suma 440 millones de vistas, mientras que "Hitboy", junto a Duki ya ronda los 40 millones de vistas.



Precisamente con Duki, Khea forma una dupla rendidora ya que compartieron canciones como "Loca", "Hitboy", "Tengo 30", "She don't give a fo", "Máquina de armado" y la reciente "Animo"



En una entrevista concedida a Télam en 2018, Khea dijo claramente: "Yo quiero conquistar el mundo, no América Latina. Siempre lo dije, quiero ir a cantar a Japón, que me conozcan hasta allá. Para eso sé que hay que trabajar y esforzarse el triple que lo que me vengo esforzando, pero también sé que tengo 18 años y tengo que tomármelo con calma. Estamos encaminados, por un buen camino".



"El futuro de estrella que tiene Khea es innegable. Él nos traerá una actitud y un swag que nuestro mercado no ha visto todavía. Tiene el potencial para ser un disruptor global", dijo Nir Seroussi, vicepresidente ejecutivo de Interscope Records mediante un comunicado oficial.



Con la expectativa de esta nueva experiencia, Khea lanzó ayer su última producción, "Donde Estás", producida por The Honeyboo y la canción mezcla riffs de guitarras acústicas y una melodía de pop-reggaeton para remarcar la dulzura de la voz y la versatilidad de Khea.



Khea comenzó trabajando con Omar Varela que fue el coautor de hits del trap como "Loca", "Hello Cotto", "Chapiadora" y "She dont give a fo" y "Rockstar" y además fundador de Mueva Records, el sello digital que agrupa a algunos de los artistas del género que tiene más de 3 millones de suscriptores en redes sociales.



De esta manera, los traperos argentinos confirman que están la primera fila en el firmamento de la música urbana, ya que Khea se suma a Ecko, otro rendidor cantante argentino de trap firmado por Universal, mientras que el taquillero Paulo Londra firmó con Warner Music.



De manera independiente se sigue moviendo el otro rey de la taquilla argentina de la música urbana Duki, que firmó con Lauria Records, el sello del productor de espectáculos Federico Lauría.



Mientras que la reina de la música urbana argentina Cazzu también sigue trabajando de manera independiente, aunque es codiciada por las tres grandes.



La dificultad de las grandes discográficas para fichar a estos artistas se debe a los cantantes de la música urbana no aceptan las duras condiciones que imponen las compañías y por esa razón todos ellos firmaron contratos especiales.



"Los chicos quieren absoluta libertad, quieren grabar con quien se le da la gana, elegir ellos al productor, elegir al videasta y subir la canción a Youtube y a Spotify a más tardar un mes después de haberla grabado. Y en ese tiempo las discográficas que actúan como elefantes blancos, no alcanzaron a revolver el tema de los derechos de autor y no la inscribieron en Sadaic y los chicos son ansiosos y no se bancan esos tiempos tan pero tan lentos. En la música urbana, los chicos se mueven por el aquí y el ahora. Todo debe ser ya", explicó un exitoso mánager de música urbana.