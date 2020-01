El argentino Kranevitter no viajó con el Zenit a la pretemporada y puede dejar el club ruso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El argentino Matías Kranevitter no viajó con el resto de plantel del Zeneit de Rusia a Qatar, en donde realizará la primera fase de la pretemporada invernal a la espera de la reanudación de la liga rusa a fin de febrero, y aguarda ofertas para cambiar de club.



El entrenador del equipo de la ciudad de San Petersburgo, Serguéi Semak. señaló: "Kranevitter tiene que arreglar sus asuntos y después veremos qué pasa. Está en contacto permanente conmigo y con la directiva, pero si recibe una oferta, la aprovechará”.



Kranevitter llegó al Zenit proveniente del Sevilla español, en donde había jugado cedido durante una temporada por Atlético de Madrid, indicó el diario paraguayo ABC.



El ex mediocampista de River, nacido en Yerba Buena, Tucumán, hace 26 años, apenas fue tomado en cuenta por Semak, quien prefiere al colombiano ex Boca Wilmar Barrios como titular indiscutible por delante de la defensa.



En el equipo ruso juegan también los argentinos Sebastián Driussi y Emanuel Mammana, ambos también ex River.