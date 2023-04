El argentino Laureano Staropoli pelea por el título de Ares FC en Francia

Este viernes 7 de abril, Laureano Staropoli se subirá a la jaula para medirse con Micakael Lebout. En el Dome de París, el de La Plata chocará contra el local, quien ya le dejó varias frases picantes en la previa. El francés asegura que las MMA no son fútbol, haciendo alusión a lo ocurrido en Qatar 2022. Por ello, en una entrevista que le brindó a Infobae, "Pepi" le contestó a su próximo rival y encendió la llama.

"Algunos franceses quedaron medio resentidos por la final. La está ‘jetoneando’ bastante con el tema del Mundial, es como que se quiere tomar revancha con esta pelea porque va a ser también entre Francia y Argentina, pero yo estoy tranquilo porque le vamos a ganar igual. Nos vamos a llevar la victoria para casa y le vamos a sacar un título más a los franceses", partió diciendo Staropoli.

Publicidad

Luego, Laureano también expresó: "Después de mi salida de UFC estuve buscando un nuevo gimnasio, un nuevo lugar para poder seguir con mi carrera, para poder evolucionar y cambiar algunas cosas que por ahí sentía que no estaba haciendo bien. También para poder cambiar mis resultados y volver a la senda de la victoria. Me llegó la oportunidad de poder irme a París y firmar un contrato con Ares, que es la empresa que hoy está dominando las MMA en Europa".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Decidí venirme acá y hasta ahora hice dos peleas y las gané las dos por decisión unánime. Está creciendo a pasos agigantados. Por ahí no tiene la trascendencia que tiene UFC, que está dominando en el mercado hace muchos años. Pero viene creciendo y se está haciendo muy conocida y muy popular en el mundo. Acá en Europa es muy conocida, pero falta que se expanda. Se está abriendo paso de a poco", aseveró el nacido en La Plata.

Laureano Staropoli va por todo

Para cerrar, Laureano Staropoli dijo: "Como peleador ajusté muchas cosas, me volví mucho más detallista en mi juego, en las cosas que hago. Mi disciplina aumentó mucho más y crecí en muchos aspectos. Me convertí en otro peleador. Ya tengo 30 años, no soy un chico como cuando arranqué, pero toda esa experiencia ahora me está jugando a favor. Hice dos guerras y la gente empezó a hablar mucho de mí, así como también la Organización y Francia en general. Creo que eso fue lo que hizo que me destaque para pelear este viernes por el cinturón".