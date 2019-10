El argentino Mauricio Pellegrino dejó de ser el DT de Leganés de España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El argentino Mauricio Pellegrino dejó hoy de ser el director técnico de Leganés, consecuencia de no poder ganar en las nueve fechas transcurridas en la liga española.



Después de la derrota por 2-0 del sábado pasado en el clásico del sur madrileño ante Getafe, como visitante, el club y el entrenador acordaron "separar sus caminos", según el comunicado que publicó hoy en su página el Leganés.



El entrenador argentino había anticipado este posible desenlace con la cruda conferencia de prensa que brindó luego del partido del sábado.



"¿Qué les digo? ¿Que me tiraré del piso 20? No sé si quieren que haya un suicidio. Es una situación complicada", había expresado el ex DT de Estudiantes de La Plata e Independiente.



Pellegrino estaba a cargo de Leganés desde junio de 2018 y en la temporada pasada había logrado la permanencia en la máxima categoría, pero en el actual campeonato el equipo ocupa la última posición con siete derrotas y dos empates.