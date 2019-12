El argentino Salas le da la victoria y clasificación al Necaxa

POR AGENCIA TÉLAM

El delantero argentino Maximiliano Salas convirtió el último gol del Necaxa, que anoche superó por 3-2 a Querétaro en partido desquite de una de las llaves de cuartos de final de la Liguilla del fútbol de México, accediendo así a las semifinales del torneo Apertura.



El atacante correntino, quien hoy cumple 22 años, sacudió un remate desde fuera del área y festejó el tercer tanto del Necaxa, a los 45 minutos del segundo tiempo.



Salas, ex All Boys y oriundo de Curuzú Cuatiá, viajó inmediatamente terminado el partido a la Argentina, para conocer a su hija Brunella, nacida en la noche del viernes.



Necaxa, que se impuso en la serie por un marcador global 6-2, contó -además- con los concursos de Fernando Meza (ex San Lorenzo), Rodrigo Noya y Mauro Quiroga (ex San Martín de Tucumán).



Necaxa jugará una de las semifinales ante Morelia, equipo que conduce el Dt argentino Pablo Guede, que dejó en el camino a León, por un tanteador acumulado 5-4.



Los últimos dos encuentros desquites de cuartos se jugarán en la noche del domingo con Santos Laguna (2)-Monterrey (5), desde las 22.00 hora argentina, y Tigres (2)-América (1), a partir de las 0.00 del lunes.