El argentino Senesi reaparece en Feyenoord que empató en Holanda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El zaguero central Marcos Senesi reapareció hoy tras lesión en el partido que su equipo, Feyenoord, igualó 1-1 con Groningen, por la fecha 14 de la Eredivisie, el campeonato de fútbol de Holanda de Primera División.



El ex defensor de San Lorenzo, de 22 años, estuvo inactivo durante casi dos semanas, a causa de un traumatismo en el antebrazo derecho.



El zaguero entrerriano arrancó como titular en el elenco que dirige el experimentado DT Dick Advoocat, que marcó por intermedio del colombiano Luis Sinisterra, según registró un informe del sitio Soccerway.



En uno de los adelantos del sábado, el puntero Ajax, con los concursos de Nicolás Tagliafico (ex Independiente) y Lisandro Martínez (ex Defensa y Justicia), superó por 4-1 a Heracles.



Los otros resultados de la jornada fueron los siguientes: PSV Eindhoven 2-Heerenveen 1; RKC Waalwijk 1-Emmen 1; Venlo 2-Twente 1; Sparta Rotterdam 2-Vitesse 0



Principales posiciones: Ajax 38 puntos; AZ Alkmaar 32; PSV Eindhoven 27; Utrecht, Vitesse y Willem II 23.