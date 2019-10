El argentino Torres marcó en la Superliga de Grecia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista argentino Joaquín Torres convirtió hoy uno de los tantos del Volos, que perdió ante AEK Atenas, por 3-2, en partido válido por la fecha 7 de la Superliga de fútbol de Grecia.



El ex jugador de Newell's, de 22 años y oriundo de Neuquén, abrió la cuenta a los 24 minutos de la primera etapa.



En Volos (9 puntos) también actuaron el lateral Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero), el mediocampista Augusto Max (ex Quilmes) y el atacante Fernando Joao (ex Estudiantes de Buenos Aires), según consideró un informe del sitio Soccerway.



Además, Asteras Trípolis, con las intervenciones de Patricio Matricardi (ex Argentinos Juniors) y Jerónimo Barrales (ex Banfield), superó a Panionios, por 1-0.



Por su lado, Panathinaikos, con el concurso del ex lateral de Boca Juniors y Racing, Emanuel Insúa, le ganó por 1-0 a Atromitos.



Principales posiciones: Olympiakos 19 puntos; PAOK Salónica 17; Xanthi 15; AEK Atenas 14; OFI Creta 13