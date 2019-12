El argentino Villafañe es el nuevo DT de Aucas de Ecuador

El argentino Máximo Villafañe fue confirmado hoy como entrenador de Aucas, equipo de la primera división del fútbol de Ecuador, según informó la entidad a través de las redes sociales.



Villafañe, de 41 años, venía trabajando en las divisiones juveniles de la entidad de Quito, ahora tendrá su oportunidad por primera vez de poder asumir como DT del plantel profesional, al reemplazar en su cargo a su compatriota Gabriel Schurrer, quien no renovó contrato con el equipo tras ser eliminado en las semifinales del torneo local ante Liga de Quito, el pasado sábado.



Además, Villafañe ya tiene experiencia en el fútbol ecuatoriano, ya que trabajó junto a Gustavo Soler como su Asistente Técnico, en su paso por el Deportivo Cuenca a inicios de la temporada local.



En este nuevo proceso, el argentino estará acompañado por una leyenda del club, el ex delantero ecuatoriano Gustavo "El Potro" Figueroa, quien será su asistente técnico.



"Prometo no defraudar", expresó Villafañe en la conferencia de prensa ofrecida en el momento de su presentación, que como exigencia se planteó "siempre pelear lo más alto posible en la tabla".



Aucas, disputará en la próxima temporada, además de los torneos locales, la Copa Sudamericana.