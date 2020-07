El arte desde sus protagonistas, la propuesta digital y radial que ofrece Mozarteum

Seguimos compartiendo clásicos, pero hoy, un clásico de la Bossa Novade la mano de Astrud Gilberto. Hija de padre alemán y madre bahiana, Astrud Evangelina Weinert, nació el 29 de marzo de 1940, en Salvador de Bahía. La cantante, que alcanzaría fama mundial como “reina de la bossa nova", se mudó de pequeña con su familia para Río de Janeiro. Allí conoció, en la década de 1950, a un grupo de amigos bastante musicales, entre ellos estaban, Joao Donato, Roberto Menescal, Carlos Lyra. Su gran amiga Nara Leão fue quien le presentó a su futuro marido, João Gilberto. Con la eclosión del Bossa nova, a principios de los años 60, la pareja se fue para Estados Unidos. Allí tuvo Astrud Gilberto su participación legendaria, en 1963, en el álbum de Stan Getz y João Gilberto, interpretando la Garota de Ipanema en inglés. Hasta aquel momento Astrud no era cantante profesional. Era la esposa de João Gilberto, con quien hacía presentaciones esporádicas y cantaba en ruedas de amigos algo de bossa nova. Pero a partir del lanzamiento del sencillo The Girl from Ipanema por la discográfica Verve, en 1964, se disparó la carrera de Astrud y su estilo suave e inconfundible se volvió característico de la bossa. #astrudgilberto #bossanova #brasil #musica ##mozarteumsanjuan