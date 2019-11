El bandoneonista Dino Saluzzi retorna a los escenarios

El bandoneonista salteño Dino Saluzzi anunció un nuevo ciclo de conciertos para interpretar su último álbum, "El valle de la infancia", en el que incluyó "obras del folclore que siempre nos gustaron" pero ahora "con una relectura".



Timoteo "Dino" Saluzzi, de 85 años, se presentará el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de diciembre, a las 21, en Café Vinilo (Gorriti 3780), en el barrio porteño de Palermo.



El reconocido bandoneonista actuará acompañado por su hermano Félix Saluzzi en clarinete y saxo; su hijo José María Saluzzi en guitarra; su sobrino Matías Saluzzi en bajo; y Jorge Savelón en percusión. La invitada del ciclo será su también sobrina Belén Saluzzi, en cello.



Publicado por el sello alemán ECM, "El valle de la infancia" exhuma el derrotero de Saluzzi, que puede conjurar aires del paisajismo folclórico y elementos de la tradición europea con un lenguaje personal, único, que denuncia un punto de partida -biológico pero a la vez estético- en su Campo Santo natal.



"A mí me gusta la música y me gusta tocar. Si tengo que tocar debajo de un puente, lo hago. Pero el músico tiene la posibilidad de elegir en dónde y, sobre todo, para quién. Por eso no busco forzar las situaciones", explicó Saluzzi a Télam.



"El disco incluye obras del folclore que siempre nos gustaron pero enfocadas desde otro punto de vista, con una relectura. Se grabó hace tiempo, pero lo trabajamos hasta estar satisfechos", dijo.



Saluzzi nació hace 85 años en Campo Santo, Salta, es uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial, a lo largo de su extensa trayectoria indagó en el jazz, el folclore, el tango y la música clásica para construir un lenguaje propio.