El basquetbolista argentino Forray se destacó en el triunfo de Trentino en Turquía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El argentino Andrés Forray se lució hoy en el triunfo que su equipo, Trentino de Italia, alcanzó como visitante sobre Galatasaray, de Turquía, por 81 a 76, en partido correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Eurocopa de básquetbol, el segundo certamen en importancia dentro del continente.



El base porteño, de 33 años y ex jugador de Banco Provincia, encestó 19 puntos (4-7 en dobles, 3-4 en triples, 2-3 en libres), repartió 2 asistencias, tomó un rebote y diseñó un recupero en los 17 minutos que permaneció en cancha.



Con este éxito, el conjunto italiano llegó a un saldo provisorio de tres triunfos y tres derrotas en la zona D del torneo, manteniendo todavía chances para clasificarse a una nueva ronda. El elenco turco quedó desplazado al segundo puesto, con un balance 4-2.



En tanto, los también argentinos Ariel Filloy y Bruno Cerella diseñaron fugaces performances en el Reyer Venezia, que superó fuera de casa al Partizán de Belgrado, por 83 a 69, por el grupo B.



El cordobés Filloy (ex base de Atenas) anotó 5 unidades (1-2 en dobles, 1-4 en triples), repartió 4 asistencias y recuperó un balón en 14m.



Por su lado, el alero bahiense Cerella no convirtió puntos en el minuto y medio que permaneció en el rectángulo de juego.



Mañana, Virtus Bologna, el tercer representante italiano del campeonato, tendrá en sus filas al pivote bonaerense Marcos Delía (ex Obras Basket), para recibir al Ulm, de Alemania, en cotejo del grupo A.