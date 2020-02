El bloque de legisladores del Frente de Todos recibió a familiares de Iron Mountain



Los diputados del Frente de Todos recibieron hoy en la Legislatura porteña a familiares de la tragedia de Iron Mountain, con quienes dialogaron "sobre el estado de la causa e hicieron hincapié en el pedido de volver a ser querellantes en el expediente, situación que los jueces hasta hoy impiden", informó un comunicado de esa bancada.



Desde el bloque del FdT se comprometieron "a acompañar la lucha de los familiares e insistir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que aporte los documentos que aún no se encuentran, como el expediente de habilitación".



“No puede ser que los familiares de los bomberos no puedan participar como querellantes de una causa donde se investiga la muerte de sus seres queridos. Esta causa no puede quedar impune. Existían seis pedidos de clausura al depósito que la Agencia Gubernamental de Control, en ese momento a cargo de Juan José Gómez Centurión, no procedió a realizar, al mismo tiempo que el expediente de habilitación jamás apareció porque, según el mismo funcionario, ‘se había extraviado’” dijeron los legisladores a la salida de la reunión.



La reunión se produce en la semana que se cumplieron seis años de la tragedia, y en la cual los mismos familiares fueron recibidos y homenajeados por la ministra de Seguridad Sabina Frederic.



En la reunión de hoy en la Legislatura porteña participaron los diputados Claudio Ferreño, Juan Manuel Valdés, Claudia Neira, Javier Andrade, Cecilia Segura, María Bielli, Matias Barroetaveña, Claudio Morresi y Laura Velasco.



Diez bomberos y rescatistas murieron el 5 de febrero de 2014 al intentar apagar el incendio en el depósito que la empresa Iron Mountain tenía en el barrio porteño de Barracas, el cual albergaba documentos de importantes empresas como Sideco Americana (Grupo Macri) y del banco HSBC, que por entonces eran investigadas por evasión y lavado de activos.



Mientras se extinguía el fuego en el interior, una pared de diez metros de alto se derrumbó hacia la calle y aplastó a ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil.



En el lugar murieron Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli, José Méndez, Sebastián Campos y Pedro Barícola, mientras que doce días después falleció Facundo Ambrosoni.



Las pericias pusieron en duda los mecanismos de la empresa para extinguir las llamas y lo que pretende probar la querella es que se trató de un incendio intencional.



Una pericia de la Policía Federal Argentina determinó en 2015 que existían sustancias combustibles al interior del predio, lo cual indiciaría que el incendio habría sido intencional.



En marzo de 2018, un fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional en la Criminal y Correccional paralizó excluyó a los familiares de las víctimas de la condición de querellantes.



El próximo 10 de febrero a las 11:30, en Talcahuano 612, se llevará adelante una audiencia en la Cámara de Casación donde su situación volverá a examinarse.