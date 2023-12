El brutal nocaut que dejó entre críticas a un árbitro de UFC

Dana White, presidente de la UFC, no escatimó palabras al ser consultado sobre la controvertida intervención del árbitro Kerry Hatley en el evento co-principal de UFC Austin. "Uno de los peores que he visto en mi vida", declaró el SEO de la compañía durante la conferencia de prensa posterior al evento. La controversia se desató durante la pelea entre Jalin Turner y Bobby Green, cuando Hatley detuvo la pelea en el primer asalto.

Sin embargo, la decisión fue cuestionada ya que muchos consideraron que la intervención del árbitro fue tardía, permitiendo golpes innecesarios mientras Green estaba en el suelo. Daniel Cormier, comentarista de UFC, lo describió como "uno de los peores paros en la historia de las MMA", mientras que el peleador Sodiq Yusuff pidió el despido de Hatley en redes sociales, expresando su indignación por la situación.

Dana White reconoció el error de Hatley y señaló la diferencia en comparación con otros árbitros que han justificado decisiones cuestionables en el pasado. Aunque el mandatario destacó la contrición del árbitro, no dejó de calificar la detención como "una mala parada. Muy mal". Turner, el peleador beneficiado por la decisión, se mostró desconcertado por la intervención, pero evitó criticarlo con dureza.

Polémico nocaut en UFC

"No lo sé, hermano. No sé cómo llamarlo. Simplemente esperó hasta que Bobby saliera. Bobby es duro. Bobby es un peleador realmente duro, así que cuando yo golpeaba, él defendía, se movía, todavía estaba un poco coherente y yo estaba como, maldita sea", fue lo que comentó Turner luego de la pelea que tanto ha dado para hablar en estas horas en las redes sociales.

Para cerrar, indicó: "Pensé, tal vez esto debería detenerse, tal vez no, y no voy a parar hasta que me saques de encima porque somos él o yo, y él se habría orientado sobre él, podría haber regresado encima o algo loco. Así que, es lo que es. Estaba sano, era coherente, estaba bien después, tuvimos buenas palabras, así que estoy feliz de que estuviera bien de salud, decente. Así que, es lo que es".