El caballo del "Yagui" Forestello ganó un clásico caliente

Este domingo se corrió la 67º edición del clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Hipódromo de Rivadavia, donde después de la Pandemia por el Coronavirus, el Turf es la primera actividad oficial en volver a la competencia, la misma se desarrolló con alrededor de unas 200 personas que asistieron al predio y que no pudieron ubicarse en las tribunas, sino que estuvieron en la zona de la cantina.

La jornada estuvo compuesta de 19 carreras, de las cuales una no se desarrolló por falta de caballos, esa era una carrera cuadrera. Pero la que atraía a todos era el Clásico sarmientino, que en esta oportunidad no pudo ser un 11 de septiembre, sino un 11 de octubre, por los motivos ya conocidos.

En la misma no hubo caballos de afuera de la provincia, fueron todos locales y el público que no pudo asistir al hipódromo, lo pudo ver vía streaming. En la carrera más atrayente hubo ocho caballos que tomaron parte de la misma, la cual tuvo un final apasionante y polémico. Es que los dos protagonistas de la tarde fueron More Easy y Will Smit quienes en la pista terminaron en esa ubicación.

Pero hubo una protesta de parte del jockey de Will Smit Nicolás Riveros, quien adujo ante las autoridades competentes que Sebastián González, el jockey de More Easy lo había encerrado faltando 200 metros. En consecuencia, fueron a ver el video y determinaron que la protesta tenía asidero, por lo tanto cambiaron el fallo y, el encargado de dar a conocer la noticia, el histórico Don Ernesto Morales, quien lleva 52 años siendo el locutor oficial de esta prueba, señaló que el ganador había sido Will Smit y el sancionado More Easy quedó en el segundo lugar. El podio lo completó El Maestro del Arte.

Tras la determinación que fue comunicada por los altoparlantes, el público que había apostado en favor de More Easy, más el propietario Héctor Flores, el cuidador Luis Flores y el jockey Sebastián González, explotaron de bronca por el fallo vertido por los jueces de carrera, manifestando en todos esos casos, “Fue un robo, fue un robo, nos robaron la carrera como el año pasado, es la segunda vez que nos hacen esto, son unos sinvergüenzas los de la comisión”, dijeron en tono muy enojados.

Hubo intento de agresiones de parte del público que estaba a favor de More Easy, que fueron bien controlados por la seguridad del evento.

Finalmente, tras no aceptar el fallo, el equipo de trabajo de More Easy tuvo que agachar la cabeza no quedándole más nada que hacer en ese momento, pero prometiendo que ese fallo no iba a quedar allí y que acudirían a la justicia. En tanto que por el otro lado, sin grandes festejos, el caballo del que es dueño el ex técnico de San Martín Rubén “Yagui” Forestello, Will Smit, fue premiado junto con su jockey Nicolás Riveros y su cuidador Juan Luna.

Héctor Flores – Propietario de More Easy

“Esto es un robo, se lo digo a toda la prensa para que la gente se entera de lo sinvergüenza que son todos los de esta comisión del Jockey, no pueden haber cuidadores de caballos que corren el Sarmiento adentro de la comisión, es una burla. Pero esto no va a quedar así, les voy a poner abogados. Mañana –por este lunes- van a tener novedades mías estos señores. El año pasado también me la robaron, mi caballo -None Like Him- había ganado por un hocico y la dieron puesta con Mandela Eterno”, dijo muy ofuscado el propietario.

Nicolás Riveros – Jockey de Will Smit, el ganador-

“Más allá de cómo se dio todo, estoy muy contento porque con tan sólo 17 años gané mi primer clásico Sarmientino, esto es para mi familia y mis amigos del hipódromo. El otro Jockey me encerró faltando unos 200 metros, no me dejaba pasar metiéndose en mi camino, por eso hice la protesta, incluso yo le gritaba que se hiciera a un lado y no pasó nada”, manifestó.

Todos los resultados

PREMIO HOMENAJE “COQUITO” RAMÍREZ

1-Santiago (Rivadavia)

2-Sofía (25 de Mayo)

3-La Niña (Rivadavia)

CARRERA CONCERTADA

1-Cuartetera (Zonda)

2-Cosmic (25 de Mayo)

3-Chimuelo (25 de Mayo)

CARRERA CONCERTADA

1-Ardilla (Rivadavia)

2-Vengador (Rivadavia)

3-Primorosa (Valle Fértil)

CARRERA CONCERTADA

1-Don Silvestre (Rodeo)

2-Cachorro (Calingasta)

3-Centurión (Santa Lucía)

PREMIO MUNICIPALIDAD CIUDAD DE SAN JUAN

1-Dan Calipso (Stud Paso Camargo)

2-Bonito Tiempo (Stud Del Valle)

3-Viento Incauto (Stud El Pipa)

CARRERA CONCERTADA

1-Sanjuanino (25 de Mayo)

2-Abaloy (Angaco)

COPA HIPÓDROMO DE MENDOZA

1-Saxofone (Stud Patas Alegres)

2-Catch My Star (Stud Don Radium Mza)

3-El Farrandeo (Stud 5 Estrellas)

COPA HIPÓDROMO DE LA PUNTA

1-Social Runner (Stud San José)

2-La Viuda Negra (Stud Valentino)

3-Ozpetek (Stud 5 Estrellas)

GRAN PREMIO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

1-Beateous (Stud Patas Alegres)

2-Diamond Jump (Stud J.F.)

3-Zamba Van (Stud Valentino)

CARRERA CONCERTADA

1-Coco (Zonda)

2-Diamante (Rivadavia)

3-Próximo (Albardon)

CARRERA CONCERTADA

1-Loco Elio (Rodeo)

2-Enano (Caucete)

3-Soy del Maxi (Jáchal)

COPA SECRETARÍA DE ESTADO DE DEPORTES DE SAN JUAN

1-Estadista Rate (Stud Esquina Alta)

2-The Country (Stud Las 3 Reinas)

3-Stay Vestido (Stud Los Antonios)

CLÁSICO CUADRERO

1-Colombiana (Zonda)

2-Casiragui (Calingasta)

GRAN PREMIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

1-Will Smit (Stud G.D.P.F de Rubén Darío Foretello)

2-More Easy (Stud Patas Alegres)

3-El Maestro del Arte (Stud La Nona)

COPA MR. GERALDIN

1-Zambahera (Stud El Pipa)

2-Diosa Forever (Stud Don Manolo)

COPA U.T.T.A – O.S.P.A.T.

1-Fai Tu (Stud El Pardo)

2-Il Fatto (Stud La Polaca)

3-Sand Rohar (Stud La Amistad)

CARRERA CONCERTADA

1-Loco Soñador (Tudcúm)

2-Fuerza de Oro (25 de Mayo)

3-Tumbera (Rivadavia)

CARRERA CONCERTADA

1-Puesterito (Albardon)

2-Corazón de Hierro (Rivadavia)

3-Sabalero (Rivadavia)