El candidato de Arcioni en Chubut declina su candidatura a diputado y se suma al Frente de Todos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a diputado nacional por "Chubut al Frente", Alfredo Béliz, declinó su postulación y anunció hoy que "apoyaremos a partir de hoy la fórmula completa del Frente de Todos" para las elecciones del 27 de octubre. La confirmación fue brindada por el propio Béliz, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio local, quien, en diálogo con Télam, detalló que "fue un pedido especial de Alberto Fernández tras las charlas previas que mantuvimos tanto con Wado (Eduardo) de Pedro y Diego Bossio para unificar al peronismo y concentrar fuerzas". Béliz se había transformado, tras las PASO del 11 de agosto, en el candidato del partido provincial que responde al gobernador Mariano Arcioni, tras vencer en la interna a Máximo Pérez Catán. Béliz agregó que "de ahora en más vamos a participar de la campaña porque el propio Alberto Fernández me pidió que me baje, pero no para desactivar la presencia sino para sumarme a la militancia, y así lo haremos". En ese marco, anunció que "para este 17 de octubre, día de la Lealtad peronista, estaremos haciendo un acto multitudinario donde se anunciará formalmente mi renunciamiento y pondremos primera para lograr que el peronismo en Chubut coloque los tres diputados nacionales que están en juego".