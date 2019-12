El chico de 14 años asesinado en La Cumbre fue apuñalado en una discusión por un torneo de fútbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El adolescente de 14 años asesinado en la localidad bonaerense de La Cumbre fue apuñalado en el marco de una discusión que se generó cuando celebraba con su equipo de fútbol la obtención de un campeonato, informaron hoy fuentes policiales y el entrenador de la víctima.



Según las fuentes, la víctima, Martín Ponce, quiso intermediar para disuadir una discusión entre unos amigos cuando festejaban la obtención de un campeonato con sus compañeros del Club Atlético 25 de Mayo.



En el marco de esa pelea, el presunto agresor, de 15 años y quien había sido compañero de Ponce en ese club aunque ya no pertenecía a la institución, le aplicó dos puntazos con un arma blanca y le causó las heridas que le provocaron el deceso.



El adolescente imputado quedó detenido en el Complejo Esperanza de Córdoba, y fue puesto a disposición de un juzgado de menores.



El entrenador de la víctima, Leonardo Olivera, expresó su pesar por la situación en declaraciones a Canal 12 donde dijo: “Para La Cumbre ha sido una tragedia, Martín y el otro chico tenían toda una vida por delante”.



“Sé que para La Cumbre es un golpe muy duro, y para sus compañeros. Era un chico muy querido, estamos todos consternados. Hubo una discusión, Martín trató de mediar, se agrandó la pelea, que terminó con el otro chico sacando un arma blanca y acabó con la vida del joven”, contó Olivera.



El director técnico agregó que “una de las puntadas se la dio cerca del corazón, y dicen que otra cerca del hígado”.



“En La Cumbre nos conocemos todos, no eran enemigos ni nada”, siguió Olivera, quien precisó que los chicos festejaban la obtención del campeonato clausura de la liga local en un domicilio privado de la localidad del Valle de Punilla, aunque la discusión se produjo afuera de la vivienda.



El DT lamentó que “están involucradas dos familias, porque es difícil para la familia de Martín y la del otro chico”.



“Era estudioso, muy inteligente. Era un chico muy bueno. Es trágico para todos, deja un mensaje para nosotros, para los padres, la familia y todo los que trabajamos en ésto. No puede ser que pase en un pueblo tan chico”, concluyó Olivera.



El hecho ocurrió ayer alrededor de las 2 de la madrugada, en la calle Río Negro de la mencionada ciudad del norte de la provincia de Córdoba, donde la víctima fue encontrada malherida.



Según las fuentes policiales, el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de La Cumbre donde murió cerca de las 5.30 de ayer a raíz de una herida de arma blanca en la zona del tórax.