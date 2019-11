El comercio online empieza a compensar la caída de ventas de pymes y minoristas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El 67% de los argentinos compra en forma on line a pymes y comercios minoristas, un canal de ventas que en distintos rubros puede llegar a compensar las caídas en los locales físicos que vienen arrastrando desde mediados del año pasado.



Así se desprende de un informe difundido hoy sobre el impacto del comercio electrónico en las pymes argentinas elaborado para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) por la consultora especializada Focus Market.



A partir de una encuesta nacional sobre 6.350 casos, se desprende que en el 67% de los argentinos, con distinta regularidad a lo largo del año, compra en forma on line a pymes y comercios minoristas, con una importancia creciente dentro del negocio global.



En octubre, las ventas en locales al público descendieron 13,1% anual pero en la modalidad on line subieron 0,1% anual, con sectores como el de indumentaria, donde el comercio electrónico del mes creció 16,1% anual, frente a una caída del 13,7% en locales.



Lo mismo ocurrió en muebles, decoración y textiles para el hogar, donde ascendió 18,9% anual en esta modalidad electrónica, no así en locales físicos, donde el declive se mantuvo alto y alcanzó una retracción del 17%.



Otro rubro en que se resalta el peso de la venta virtual es en el de farmacia, perfumería y cosmética el cual registró una caída de 12% interanual frente a un crecimiento online del 50%, mientras que en ropa y artículos deportivos fue de -15,5% y 11,4 respectivamente.



El informe destacó que esta tendencia demuestra que el potencial de crecimiento de as ventas electrónicas es enorme, teniendo en cuenta que aún mantiene un nivel de penetración bajo, y en un contexto de caída sostenida en los puntos de venta físicos.



El informe de Focus Market relevó que en el comercio electrónico los sistemas de entrega más elegidos son en un 57 % a domicilio, 15 % pick up (para retirar en la puerta del local), 14 % pick It (en red de puntos de entrega), 4% take away o pedido preparado para llevar.



La frecuencia de compra de los argentinos que utilizan los canales son un 36% que lo hace entre 2 y 6 semanas, 28% una vez al año, 23% un vez por mes, 7% una vez por semana y 6% nunca.



Dentro del método de pago preferidos para comprar online a pymes y minoristas el 48% utiliza tarjeta de crédito en la página, 26% plataforma de cobro, 19% efectivo contra entrega, 5% transferencia bancaria, 1% billetera virtual.



Otro dato que se destacó fue que el 89 % de los argentinos no compró bajo el sistema puerta a puerta en el exterior en los últimos meses, lo que refleja la llegada de la comercialización electrónica de productos, bienes o servicios en el mercado doméstico.