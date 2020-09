El comercio sanjuanino atenderá en horario de corrido durante 15 días

El Gobierno determinó ampliar la franja horaria de atención al público en los comercios sanjuaninos: de lunes a domingos de 8 a 21 horas, lo que rige desde el sábado pasado. Para shoppings y centros comerciales se amplió el horario autorizado de 11 a 22 horas, además se autorizó la apertura los días domingo.

Lo cierto es que se generó una confusión este lunes entre los comerciantes, empleados y el público porque algunos locales decidieron cerrar en la siesta y otros directamente atendieron de corrido.

Durante la noche de este martes, tras una reunión en la sede de la Federación de Comercio de San Juan, se definió que durante los próximos 15 días el comercio atenderá en horario de corrido, salvo algunas excepciones.

“Tuvimos una reunión con los centros comerciales de la provincia. En primer lugar, hay mucha conformidad porque el Gobierno nos ha dado un horario espectacular por la situación que estamos viviendo”, dijo el presidente de la institución, Dino Minozzi, en diálogo con DIARIO HUARPE.

El dirigente mercantil indicó que “hay distintas realidades: los shoppings, los centros comerciales como la peatonal y los negocios de barrios. Entonces, lo que hemos pedido es que en los próximos 15 días hagamos horario de corrido”.

Sin embargo, Minozzi señaló que “quien no pueda o no le convenga, que corte. Lo que queremos es que no haya aglomeraciones en los medios de transporte, espacios públicos o en espacios comerciales. Como el horario es tan amplio, algunos comercios van a determinar abrir en la mañana y en la tarde”.

En el caso de locales dedicados a la venta de repuestos automotrices y ferreterías, van a cerrar en la siesta como también lo harán los centros comerciales de los departamentos porque la actividad baja después de la salida de la administración pública.

“La responsabilidad es nuestra frente a la pandemia, es más fácil empeorar que mejorar. Pero el comercio tiene que seguir trabajando entendiendo que puede haber un rebrote y si así sucede, tendremos que nuevamente cerrar por un período de tiempo”, añadió Minozzi.