El compuesto de la cáscara de manzana podría servir para combatir diarreas graves en niños

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ácido ursólico que está presente en la cáscara de manzana, cortezas de tallos, hojas y frutas seca podría inspirar un tratamiento específico para Rotavirus, según un estudio realizado por científicas de Mendoza, publicado hoy por la Agencia CyTA -Fundación Leloir.



El ácido ursólico es un compuesto vegetal con una amplía gama de propiedades farmacéuticas. Ahora, investigadoras argentinas demostraron que tiene la capacidad de inhibir al Rotavirus, que provoca la diarrea grave en niños de hasta 5 años y neonatos.



"No hay un tratamiento específico disponible para las infecciones por Rotavirus, por eso deseamos que nuestro hallazgo sea una contribución para lograr ese objetivo", señaló a la Agencia CyTA-Leloir la directora del estudio, la doctora Laura Delgui, investigadora del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM), dependiente del CONICET y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).



Tal como revela un artículo de la revista "International Journal of Antimicrobial Agents", Delgui y sus colegas lograron interferir el ciclo de vida del Rotavirus mediante el tratamiento de las células infectadas con ese compuesto vegetal.



Para sus experimentos de laboratorio, las autoras del estudio emplearon una cepa de virus adaptada al crecimiento in vitro, denominada SA11.



En la actualidad, el grupo de virólogas de Mendoza se encuentra trabajando en estudiar el mecanismo molecular que media el efecto antiviral del ácido ursólico. "Es necesario saber para curar", indicó Delgui.



Los próximos experimentos estarán destinados a probar la actividad del compuesto vegetal en animales de laboratorio infectados por Rotavirus, como ratones, así como frente a virus aislados de pacientes humanos.



"Desarrollar un fármaco requiere de un larguísimo camino en el que nuestro grupo requerirá de la colaboración de expertos del campo como químicos, farmacéuticos e investigadores de la industria farmacéutica", dijo Delgui.