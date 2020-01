El cura "Paco" Olveira dijo que Pichetto es un "neoliberal que defiende políticas de hambre"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El sacerdote Francisco "Paco" Olveira, de la organización Curas en Opción por los Pobres, volvió a criticar hoy al ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Angel Pichetto, a quien definió como un "neoliberal" que "defiende las políticas de hambre para el pueblo", luego de las críticas del dirigente peronista a los relevamientos sociales realizados por la Iglesia.



"A él (por Pichetto) le da mucha bronca que algunos curas, no todos, hayamos peleado desde el primer momento contras las políticas económicas de (el ex presidente Mauricio) Macri, que son las que generaron el desastre social de hoy en la Argentina", contestó Olveira, en declaraciones formuladas a Télam.



El religioso se refirió así a los dichos de Pichetto quien había expresado que "el hambre famélico en Argentina es una exageración de los curas".



"Pichetto es en hombre racista, xenófobo y les pongo un ejemplo: yo sé de muy buena fuente que cuando a él le preguntaron sobre la sanción de la ley de matrimonio igualitario la respuesta fue: 'odio a los putos, pero más odio a los curas'. Eso habla de por qué ataca a los curas de los barrios", remarcó Olveira.



Juzgó que para Pichetto se trata de una "partida política", pero "los que generaron y hundieron a millones de argentinos en el hambre claramente fueron los funcionarios del gobierno macrista, del que ahora Pichetto es vocero".



Finalmente, el cura párroco, que oficia el catolicismo en el Barrio Eva Perón de Libertad, partido bonaerense de Merlo, apuntó que Pichetto "por más que se diga justicialista, defendió y defiende las políticas neoliberales como las del macrismo, que sólo generan desocupación y hambre en el pueblo".



Días atrás Olveira también había expresado críticas a Pichetto y había remarcado que los curas no "inventaron" la pobreza, ni tampoco hicieron "campaña" con los "famélicos".



"Estoy hasta las narices con el comedor y con tener que ver de dónde saco un poco de guita para comprar carne o un poquito de verduras, y eso en el 2015 no pasaba”, declaró el sacerdote.