El descargo de Thelma Fardin tras ser acusada de plagiar fotos: “En su cuarentena siguen escupiendo violencia”

Thelma Fardin estuvo en el centro de la polémica tras ser acusada de plagiar algunas imágenes para hacerles creer a sus seguidores que son propias.

El escándalo comenzó en Twitter, cuando la periodista Juana Groisman se preguntó indignada por qué Fardin tiene la necesidad de usar las fotos de otras personas sin darle crédito alguno, y en cuestión de pocos minutos, comenzaron a viralizarse más imágenes que no fueron captadas por Thelma

A raíz de esta polémica controversia en la que la acusaron de plagio, Thelma utilizó sus redes sociales para pedir disculpas por el caso pero también publicó una extensa carta en forma de descargo en donde cuestiona a esas personas que “ejercen violencia” constantemente hacia ella.

“Me entristece pensar que en su cuarentena en vez de hacer una introspección siguen escupiendo violencia. Que en vez de agradecer lo privilegiados que son por poder pavear en las redes y no tener que pensar si van a poder comer mañana elijan invertir el tiempo en agredirme….” , expresó.

Y aclaró: “Esa violencia que ejercen conmigo es agotadora, pero no me hace daño, el problema es lo que representa: esa necesidad incansable de deslegitimar a quien rompe el silencio, la vara alta en cada paso que dé a quién se animó a denunciar lo que quieren guardar bajo la alfombra”.

Por último, la actriz volvió a referirse a aquellos que utilizan su tiempo para “hatear”. En ese sentido, les brindó un consejo a ese tipo de usuarios del mundo 2. 0. “Ojalá se organizaran y lucharan, ojalá hicieran trending topic las desigualdades sociales en las que vivimos sumergidos. Ojalá no nos consuma la mediocridad. Malas noticias para los operadores (los mismos que me están amenazando por teléfono desde anoche): sigo acá, somos cada vez y por eso el miedo ya no nos pertenece”, sentenció.

