El desgarrador relato de la mamá del  jornalero que murió intoxicado: “A mi hijo lo abandonaron”

Tras la muerte de Juan Francisco Ramos Olaya, el jornalero de 35 años que murió intoxicado aparentemente por trabajar con veneno sin los pertinentes equipos de protección en una finca de Pocito, DIARIO HUARPE habló con la madre del fallecido, María Olaya. Señaló que a su hijo “lo abandonaron” apuntando contra el patrón y los médicos que no lo quisieron atender en su momento.

Según dijo la familia, la autopsia reveló que a Juan Francisco le dio un shock cardiogénico. Esto ocurre cuando el corazón es incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre que el cuerpo necesita. María Olaya está convencida de que su hijo falleció porque lo hicieron echar veneno a unos plantines de tomates sin guantes ni los equipos de protección necesarios.

“Se fue a trabajar el lunes y en la noche llegó a casa, me dijo que se sentía mal y tenía fiebre. El martes lo mismo, se fue al trabajo y como a las 11 de la mañana regresó a la casa en su bicicleta. Ahí lo llevamos al Centro de Salud Monseñor Báez Laspiur donde nos dijeron que estaba intoxicado”, dijo María. “Pensábamos que tenía coronavirus, pero mi hijo nos dijo que no tenía, que estaba intoxicado. Acá los médicos no te quieren atender porque piensan que tenés Covid”, relató la mujer.

La familia de Juan Francisco Ramos Olaya pide jusiticia. Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

“Llamamos a la ambulancia para que lo lleven al Hospital Rawson, pero nadie lo quería llevar y nosotros no tenemos plata para pagar un remis. Luego llegó la Policía y nos dijo que ellos tampoco lo podían llevar al hospital, así que le tuve que pedir plata a una vecina para llevarlo al Rawson, donde lo metieron y no me dejaban pasar”, contó María muy dolida.

La mujer relató que fue con su yerno y en la madrugada del miércoles regresaron porque hacía frío y estaba lloviendo. “A las 3 de la mañana agarré coraje y entré, no me decían nada de la salud de mi hijo, no tenía noticias. Hasta que un guardia de seguridad me informó que estaba en el box 8”, detalló la mujer.

Juan Franciso Ramos Olaya era papá de un niño de cinco años. Foto redes sociales.

María se fue a su casa preocupada, pero nunca imaginó que la muerte a Juan Francisco llegaría de inmediato. A las 11 aproximadamente, tres patrulleros llegarían a su casa del Lote Hogar 59. Los policías le preguntaron sobre qué había pasado con Juan Francisco y después le comunicaron la peor noticia.

Por el hecho, la familia Ramos Olaya hizo la denuncia en la Comisaría 17ª. Las autoridades ya les tomaron declaración al papá de Juan Francisco, “Chinino” Ramos y a su hermano Ricardo Javier y Carlitos.

La mujer asegura que el patrón de su hijo y dueño de la finca donde trabajaba, ubicada en Alfonso XIII y Calle 14, lo abandonó porque “él sabía que se sentía mal y no lo llevó al hospital”. “Un compañero de trabajo lo trajo en moto hasta la otra empresa que tiene el hombre y de ahí él se vino en bicicleta hasta la casa”, reveló la mujer. La empresa a la que refiere la mujer es una reconocida compañía de servicios eléctricos e industriales.

Por otra parte, la mujer contó que su otro hijo Carlitos también trabajaba en aquella finca y que regresó a su casa con los mismos problemas que Juan Francisco, pero que renunció hace un mes.

Así era Juan Francisco. Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

También María señaló que el dueño de la finca los llamó anoche para llegar a un acuerdo económico. “Le llamó a mi hijo Carlitos, que tiene un corazón de oro, pero yo les dije que no quiero ningún acuerdo, nada me devuelve la vida de mi hijo. Quiero que haya justicia”.

Finalmente la mujer explicó que desde la empresa quisieron instaurar la versión de que su hijo consumió veneno a propósito o de forma accidental. “Es imposible que mi hijo haya hecho eso, tenía un hijo de cinco años que había visto el domingo, era muy feliz con su niño”, señaló triste. “Mi hijo tenía una vida por delante llena de proyectos, nos amaba a todos. Trabajaba todos los días y ni un accidente que tuvo hace cinco años lo paró”.

La Policía tampoco tiene esa información. Una alta fuente de la Comisaría 17ª señaló a este medio que esperan los resultados de la autopsia. Mientras buscan información para echar luz sobre el caso del jornalero, bajo la supervisión del juzgado de turno.