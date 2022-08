El funcionario judicial Juan Pablo Ortega quedó en libertad durante la tarde del lunes en lo que fue la audiencia de control de detención. La decisión fue tomada por el juez de Garantías, Matías Parrón, quien no accedió al pedido de la Fiscalía para que Ortega afronte los primeros seis meses del año que se fijó como plazo de investigación en prisión preventiva. Allí estuvo sentado en el banquillo de los acusados, acompañado de la abogada Sandra Cozzi y las funcionarias judiciales de la Unidad Conclusiva de Causas, su esposa, María Belén Rodríguez y Claudia Elizondo. Todos sospechados de un presunto tráfico de influencias.

La audiencia dejó momentos muy picantes, ya que todos los involucrados trabajan de manera directa o indirecta en el Poder Judicial. Esto ocasionó que durante el transcurso de la tarde se observaran algunas caras de asombro, enojo, e incluso tristeza por parte de los acusados, cuando la Fiscalía enumeró las pruebas que acusaban a los imputados como parte de una asociación delictiva. Tras escuchar los argumentos, fue aquí donde los acusados se defendieron de los argumentos emitidos por Fiscalía.

“No soy miembro de ninguna banda para que me acusen de todo lo que se dice, no entiendo por qué yo estoy sentada acá y no el señor Jorge Emanuel Aguilar. Todos sabemos que los empleados del Poder Judicial no podemos influir en las decisiones de un juez. Pido que se llame a declarar al juez Raed. Solo soy una simple funcionaria del Poder Judicial. Mi función es hacer lo que los jueces me ordenan a mí. Esta denuncia es falsa. Las tres mujeres que estamos imputadas acá son porque tenemos alguna relación o vinculación con mi esposo Juan Pablo Ortega. Espero ser notificada durante la investigación de la manera correcta y no enterarme por los medios", aseguró Rodríguez.