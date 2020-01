El diputado Valdés anticipó que va a "haber reuniones importantes" de Alberto Fernández en Israel

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional y ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés sostuvo esta noche que "va a haber reuniones importantes" del presidente Alberto Fernández en Israel, donde participará de un encuentro mundial por el Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo, y aseveró que con Estados Unidos hay "una relación de respeto y no de subordinación".



"Es un viaje estratégico, y va a haber sorpresas, va a haber reuniones importantes", dijo Valdés en C5N al ser consultado sobre encuentros de Fernández con líderes mundiales.



El diputado nacional del Frente de Todos sostuvo que este viaje "es una demostración de Alberto Fernández y (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner de tener relaciones internacionales sin prejuicios".



"Puede estar (el ex presidente de Bolivia) Evo Morales acá y se puede tener relaciones con Israel y Estados Unidos", amplió Valdés, quien integrará la comitiva argentina que mañana viajará a Israel.



Al respecto, destacó que hay "una relación de respeto con Estados Unidos pero no de subordinación" y ejemplificó que el presidente Donald Trump "le pidió a Alberto Fernández de (ayudar a) liberar a un venezolano de origen norteamericano y consiguió la liberación de cinco" ciudadanos.



"Hay mucha burbuja, la realidad son los hechos y las relaciones son una cuestión política", abundó Valdés.