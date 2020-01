El director de Seguridad Vial propuso "acciones disruptivas" para disminuir las muertes en las rutas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, aseguró hoy que "hacen falta acciones disruptivas" y "acciones decididas" para disminuir las muertes por accidentes en las rutas del país y señaló que promoverá "tolerancia cero" para la alcoholemia en las rutas.



"Hacen falta acciones disruptivas, lo que se hizo hasta ahora no ha dado resultado, es momento de tomar acciones decididas. No se ha logrado bajar los 6 mil muertos en promedio por año en accidentes de tránsito", dijo Carignano en diálogo con Télam.



En ese sentido, afirmó que "vamos a trabajar en serio, con la seguridad vial como política de estado" y aseveró elaboraba junto al ministro de Transporte, Mario Meoni, en un proyecto para que haya tolerancia cero en los test de alcoholemia en las rutas nacionales.



"El alcohol es un problema, hemos tenido alcoholemias altas en la ruta este año, con gente que ha dado hasta 2 puntos, lo que sobrepasa ampliamente el 0,5 permitido", precisó el director.



En la primera quincena de enero, en el marco del operativo "Disfrutá Viajar", se desplegaron controles integrales en todo el país con test de alcoholemia y de descanso a conductores y se fiscalizaron más de de 560.000, entre vehículos particulares, micros de larga distancia y transporte de carga.



Además de la tolerancia cero, Carignano aseguró que se buscará la radarización de todas las rutas nacionales y reforzar los controles.



"Siempre se desprecio el control en nuestro país porque es difícil, porque requiere estar en las rutas, secuestrar autos, a veces hay episodios de violencia, pero nosotros vamos a trabajar en serio. El Presidente nos pidió que la seguridad vial sea una política de Estado", aseveró.



Carignano manifestó que su "preocupación" apunta a realizar mayor seguimiento del uso de casco en los motociclistas en distintas ciudades del interior del país.



"Queremos impulsar el uso de casco, sumar más planes de control de motos en las ciudades del país en coordinación con los municipios", aseguró y precisó que en las regiones del NOA y NEA "el 74% de los muertos en accidentes son motociclistas".



"Estamos haciendo desde el primer día que la agencia exista, que esté presente, que esté en la calle. Hay que partir de la realidad, se firman convenios que nunca se cumplen. El control salva vida y los muertos están en las rutas y en las calles", destacó.



Carignano comentó que también dialogaba con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para incorporar contenidos de seguridad vial en los materiales que se reparten en las escuelas y también con el ministro de Salud, Ginés González García, para que haya este tipo de información en las guardias de los hospitales.



"La agencia no puede ser un organismo aislado, tiene que coordinar con los ministerios y dependencias estatales", afirmó.



El funcionario también informó que se aumentaron los controles de velocidad para reducir los incidentes viales en Acceso Norte y Oeste.



"A partir de ahora, aquellos conductores que pongan en riesgo su vida y la de los demás excediendo la velocidad permitida deberán pagar multas que oscilan entre 3.500 y 7.000 pesos", precisó Carignano.