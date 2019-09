El dolor de "La Chilindrina" tras la muerte de su marido: "El amor de mi vida se "

Hace algunos días falleció el esposo de María Antonieta de las Nieves, Gabriel Fernández, quien prestaba su voz para la frase inicial del programa de "El Chavo del 8". La “Chilindrina”, le dio el último adiós y mostró su profundo dolor.

"No tienen idea, lo peor que me ha pasado en toda mi vida hasta este momento, y lo mejor también, porque él no se ha ido, él sigue estando conmigo", dijo.

"Los dos hicimos una promesa de que tanto él como yo, el día que nos fuéramos, estaríamos juntos. Entonces él ha estado conmigo, estoy tranquila", sostuvo la artista.

"Mi vida ha dado un cambio total, el amor de mi vida se fue, no sé qué más puedo hacer, y no quiero decirles nada más. Porque tengo que pensar muy bien. Para qué voy a vivir, si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no", añadió.

La salud de Gabriel se fue agravando con el tiempo, en los últimos meses fue hospitalizado en varias ocasiones por una neumonía recurrente.

Gabriel Fernández y María Antonieta se conocieron en el programa "Chespirito" de Roberto Bolaños.