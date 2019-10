El DT Pizzi dejó San Lorenzo y el presidente Lammens repudió los hechos de violencia

POR AGENCIA TÉLAM

Juan Antonio Pizzi dejó hoy de ser el entrenador de San Lorenzo por la mala campaña en la actual Superliga Argentina de Fútbol (SAF), en una decisión de mutuo acuerdo con el presidente del club, Matías Lammens.



"Pizzi se va. Ayer tuvimos una charla que hablamos con el de la situación", confirmó el directivo en una entrevista con radio La Red.



La derrota del pasado miércoles ante Defensa y Justicia por 3-1 como local fue lo último que toleró el público "azulgrana", que insultó al director técnico y a la comisión directiva durante el juego, y obligó a la salida del entrenador.



Pizzi, campeón en el Torneo Inicial 2013 con San Lorenzo, regresó al club del Bajo Flores en junio y registró un total de cinco triunfos, un empate y cinco derrotas en la Superliga aunque las caídas contra Boca Juniors (2-0) y Huracán (1-0) en los clásicos y frente al reciente ascendido Central Córdoba de Santiago del Estero (4-1) en el Nuevo Gasómetro le marcaron el camino de la salida.



Además, Pizzi estuvo en la eliminación frente a Cerro Porteño, de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.



El plantel quedará a cargo del DT de la reserva, Diego Monarriz, quien dirigirá la práctica de esta tarde.



"Hace dos semestres que no nos vienen saliendo bien las cosas, las responsabilidades son compartidas y habrá que ser autocríticos. Tanto con Jorge Almirón, como con Juan Antonio, creemos que hicimos lo mejor posible desde lo económico para reforzarnos y no se dio", lamentó Lammens.



En línea con esa autocrítica, el presidente adelantó que "yo no voy a estar al frente del club pero el próximo presidente debería reducir el plantel, sacar los contratos en dólares (son alrededor de 15), que serán difíciles de pagar y no alteran la ecuación en término de rendimiento".



A su vez, el dirigente reconoció que le dio los "mejores años" de su vida al club, ya que asumió con 32 y se irá con 39 de la presidencia, en la que compartió fórmula con Marcelo Tinelli.



"No es cierto que hayamos desatendido al club para dedicarnos a nuestras cosas", desestimó el ex candidato a Jefe de Gobierno por el Frente de Todos.



"No lo sé, ni pienso en este momento en la posibilidad de ser secretario de Deportes de la Nación", afirmó ante la consulta por los rumores que lo vinculan en ese cargo desde el 10 de diciembre cuando asuma el presidente electo Alberto Fernández, del Frente de Todos.



En otro orden, Lammens habló sobre los incidentes entre algunos barras y plateistas, que denunciaron aprietes a lo largo del encuentro, e indicó: "Todo lo que pasó es raro. Es un año político en San Lorenzo y lo que pasó es raro. Nunca avalé ningún tipo de violencia y desde el club vamos a hacer la denuncia para saber quiénes son esos hinchas".



"Somos un oficialismo que está hace siete años y será la primera vez que nos presentamos con el fútbol en un momento complicado", opinó sobre la elección del próximo sábado 14 de diciembre, de 9 a 18.



Luego del diálogo de Lammens con la prensa, el club sacó un comunicado oficial adelantando que se investigarán los hechos y que la comisión directiva "siempre" se caracterizó por su "compromiso por resguardar y proteger la integridad física de todos aquellos que concurren al estadio Pedro Bidegain, y erradicar cualquier manifestación de este tipo".