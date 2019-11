El empleo cayó 2,6% interanual en octubre en los principales centros urbanos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La cantidad de puestos de trabajo registrados del sector privado cayó 2,6% interanual en octubre, al igual que en septiembre pasado, en los principales centros urbanos del país, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que difundió hoy el Ministerio de Producción y Trabajo.



En el Gran Buenos Aires el empleo retrocedió 3% interanual y en el total interior del país la baja fue del 1,8%.



El empleo registrado privado en empresas de 10 empleados o más se redujo con respecto a octubre de 2018 en todas las ramas de actividad con excepción de servicios comunales, sociales y personales. En la construcción bajó 11,1%, en la industria 4,6%, y en comercio, restaurantes y hoteles la caída fue 3,5%.



Las bajas ocurrieron en todos los estratos de tamaño de empresas: entre 10 y 49



trabajadores 1,9%, entre 50 y 199 2,6%, y de 200 trabajadores y más 3,3%.



En octubre más empresas proyectaron aumentar, 4%, la dotación para los próximos tres meses frente al 3,5% que consideró disminuirla. La mayoría no anticipó cambios en su dotación de personal.



En las variaciones interanuales de todas las ramas de actividad, con excepción de servicios comunales, sociales y personales, que creció a 1,1 punto porcentual, mostraron un menor nivel que un año atrás.



Para Gran Buenos Aires, todas las variaciones interanuales fueron negativas, salvo servicios comunales, sociales y personales que creció también 1,2 punto porcentual. Mientras que en total interior, al igual que el mes pasado, todas las variaciones interanuales también fueron negativas salvo dos ramas: servicios comunales, sociales y personales 0,7 y servicios financieros y a las empresas que creció a 1,2 punto porcentual.



Por su parte, la medición de empleo en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que hoy fue presentado de manera conjunta con el EIL detalló que en septiembre de 2019 hubo 12.109.649 trabajadores registrados; un 0,8% menos que un año atrás (94.187 trabajadores menos).



En septiembre pasado hubo 94.897 asalariados registrados menos que en septiembre de 2018 (-1,0%), y 15.900 menos con respecto a agosto (-0,2% s.e.) mientras que los no asalariados fueron 710 más que el mismo mes del año anterior y 9.200 más respecto a agosto (0,4% s.e.)



Una vez más los trabajadores asalariados subieron en septiembre en 8.000 personas respecto de hace un año (1,6%) y mientras que los del sector público en 35.800 (1,1% en términos interanuales). En cambio, los asalariados privados se redujeron 138.700 (-2,2% i.a.).



Dentro de los no asalariados, los monotributistas y autónomos bajaron respecto a septiembre 2018 (-3.500 y -9.200 trabajadores, -0,2% y -2,3% respectivamente) y los monotributistas sociales se incrementaron 13.500 (3,9%).



La Encuesta de Indicadores Laborales refleja el empleo en empresas privadas de más de 10 empleados, mientras que la encuesta con base en los datos del SIPA refiere al total de trabajadores registrados, es decir a todas las personas registradas en alguna modalidad de ocupación, incluyendo asalariados privados y públicos, asalariados de casas particulares, monotributistas y autónomos.



La directora de Análisis y Estadística Productiva de la cartera laboral, María Belén Rubio, y por el subsecretario de Desarrollo, Bernardo Díaz de Astarloa, presentaron las estadísticas por la tarde en la sede de la cartera laboral.