El empleo mercantil no logra recuperarse y la informalidad creció

La realidad de los trabajadores mercantiles no ha cambiado mucho respecto al 2019. Todavía, la actividad no logra recuperar sus fuentes laborales, aunque algunos empleados lograron reinsertarse, pero de manera informal, de acuerdo a lo indicado por el Sindicato Empleados de Comercio.

Si bien la pandemia causó un golpe en el comercio sanjuanino, durante el 2019 el escenario ya era sombrío. La secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral, indicó que importantes firmas cerraron sus persianas antes del 2020, lo que provocó un número importante de despidos en el sector. Esas fuentes laborales todavía no pudieron recuperarse en esta época pospandemia y mucho menos mientras la provincia transitaba las primeras olas de Covid-19, de acuerdo a la referente sindical. No obstante, según Moral, algunos trabajadores pudieron reincorporarse, pero en la informalidad, lo que incrementó el número de trabajo no registrado en el comercio. “Cuando tenés 35 años comenzar a trabajar en el comercio cuesta mucho y comienzan en la informalidad”, dijo.

La dirigente aseguró que durante la pandemia el trabajo en negro creció en un 20% y las cifras aun no logran revertirse. Además Moral señaló que, en algunos casos, las PYMES se excusan porque dicen que no pueden afrontar los aumentos salariales y pasan a sus empleados a la informalidad. Otros comerciantes simplemente no registran su personal por “viveza”, indicó Mirna Moral.

Pese al aumento del trabajo en negro, la gremialista aclaró que las políticas de aislamiento obligatorio no impactaron tanto en San Juan como en otras provincias, ya que el Gobierno provincial habilitó el funcionamiento del comercio sanjuanino con anticipación. “Nosotros estuvimos tres meses con el comercio parado por el Covid-19, que fue el mes de marzo y agosto del 2020, y el año pasado se paró un mes más. La pandemia incidió pero no tanto como en otras jurisdicciones”, finalizó.

Fomentar, trabajo

La secretaria de general del Sindicato Empleados Comercio, Mirna Moral, mencionó al programa de empleo Fomentar que ha servido para promover el ingreso de personas al trabajo formal.

Esta política brinda un tratamiento especial a los siguientes grupos poblacionales: jóvenes de 18 a 24 años, mujeres de 25 a 59 años, varones de 45 a 64 años y personas de la diversidad sexo genérica.

Moral señaló que el empresario, al contratar a esos grupos de personas, recibe beneficios como la reducción de un 90% en las cargas sociales.

Por otra parte, el Gobierno provincial también cuentas como política para insertar laboralmente jóvenes y adultos.