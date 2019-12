El entrenador Diego Cocca pidió al "Pachi" Carrizo como refuerzo

El director técnico de Rosario Central, Diego Cocca, pidió al ex volante izquierdo "canalla" Federico Carrizo como refuerzo, informó este mediodía una fuente "auriazul".



"Cocca pidió al `Pachi` Carrizo como refuerzo", declaró un vocero del club del barrio de Arroyito a la emisora rosarina LT3.



En este sentido, un dirigente de Central advirtió a Télam que "Cocca pidió un jugador en ese puesto, pero todavía no nos dio ningún nombre".



Carrizo, de 28 años, con pasó por Boca y Cruz Azul de México, jugó por tercera vez en Central hasta enero de 2019, cuando su pase fue vendido a Cerro Porteño de Paraguay luego de ser campeón de la Copa Argentina en el equipo dirigido por Edgardo Bauza.



En tanto, los dirigentes "canallas" negocian con sus pares de Racing la extensión del préstamo del defensor Miguel Barbieri, según informó un directivo "canalla" a Télam.



"Estamos hablando con Racing para tratar de lograr la continudad de Barbieri, tal como quiere el jugador, pero no puedo decir más que eso", declaró un dirigente "canalla".



Además, los directivos de Central comenzaron a hablar con los nuevos dirigentes de Boca para intentar extender el préstamo del marcador lateral derecho Nahuel Molina.



El todavía vigente director deportivo "xeneize", Nicolás Burdisso, veía con buenos ojos que Molina siga jugando en Central, donde tiene continuidad y se valoriza.