El envalentonado Lanús enfrenta al sólido Huracán en Parque de los Patricios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Lanús, uno de los escoltas de la Superliga, enfrentará mañana a Huracán, que suma cinco partidos sin recibir goles, en Parque de los Patricios por la duodécima fecha.



El encuentro se jugará desde las 21.10 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con Nicolás Lamolina como árbitro y televisación de TNT Sports.



Lanús atraviesa un gran presente ya que con la victoria del pasado jueves ante Boca Juniors (2-1) en casa cerró un mes perfecto, con presencia entre los cinco primeros puestos de la Superliga y la clasificación a la semifinal de la Copa Argentina.



En la noche de Parque de los Patricios habrá un choque de estilos ya que el equipo dirigido por Luis Zubeldía es el segundo más goleador del torneo con 20 goles (seis menos que River Plate) y enfrentará al sólido Huracán, que suma cinco partidos sin recibir goles.



El último gol que sufrió el "Globo" fue en la derrota por 4-0 ante River Plate con Juan Pablo Vojvoda todavía como entrenador.



Y bajo el interinato de Néstor Apuzzo ganó dos partidos, entre ellos el clásico con San Lorenzo, y empató sin goles los tres restantes: el último ante Vélez en Liniers.



El equipo conducido por Luis Zubeldía no podrá contar con el defensor Leonel Di Plácido, quien recibió la quinta tarjeta amarilla y sería reemplazado por Luciano Abecasis.



Esa sería la única variante ya que el delantero y capitán, Lautaro Acosta, no se recuperó de la lesión que sufrió ante Rosario Central y será su cuarto partido afuera del equipo.



En el equipo local, Apuzzo está en condiciones de repetir el equipo, aunque no se descarta que presente un esquema más ofensivo con respecto al del pasado jueves en Liniers.



El cuerpo técnico esperaba contar con la reaparición del delantero Andrés Chávez pero finalmente quedó afuera de la lista de convocados.



Huracán y Lanús se enfrentaron 112 veces en Primera División y el historial lo domina el "Globo" con 53 triunfos contra 39 del "Granate" y 20 empates.







-Probables formaciones-







Huracán: Antony Silva; Carlos Araujo, Saúl Salcedo, Lucas Merolla y César Ibáñez; Gonzalo Bettini, Mariano Bareiro, Mauro Bogado y Norberto Briasco; Rodrigo Gómez; Lucas Barrios. DT: Néstor Apuzzo.



Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Nicolás Pasquini; Lucas Vera, Facundo Quignón y Marcelino Moreno; Alexandro Bernabei, José Sand y Carlos Auzqui. DT: Luis Zubeldía.







Hora de comienzo: 21.10



Cancha: Huracán



Árbitro: Nicolás Lamolina



TV: TNT Sports.