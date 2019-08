El escándalo de la expropiación en Zonda llega a la Justicia Penal

En cuestión de días, el escándalo que envuelve a una la vieja expropiación de los terrenos para hacer la batería de pozos de Zonda pasará a la órbita de la Justicia Penal. La provincia estuvo a punto de perder más de $16 millones por la extraña desaparición de un expediente clave y la Fiscalía de Estado dio instrucciones precisas para que Hidráulica haga la denuncia y que se investigue un presunto intento de fraude contra las arcas públicas. El principal implicado es el extitular de la repartición Jorge Millón, quien pidió y no devolvió la documentación que acreditaba que la operación ya se había pagado en 1978. Este diario tuvo acceso a la prueba que lo compromete.

Luego de que el caso saliera a la luz por una nota publicada por DIARIO HUARPE el mes pasado, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, elaboró ayer un dictamen sobre el asunto. En el mismo le dice a la Dirección de Hidráulica, área que en los 70´ tramitó la expropiación, que debe hacer la denuncia penal. El dictamen pasará ahora al Consejo de la repartición, para que su director, Maximiliano Delgado, impulse un proceso con el objetivo de que un juez determine si hubo un intento por estafar a la provincia.

Todo se remonta a hace cuatro décadas atrás, cuando el Estado expropió 56 hectáreas en Zonda que eran de Luis Roberto Bianchi para hacer la baterías de pozos de agua. En marzo de 2013, los herederos del propietario (Jorge Bianchi, María Elena Bianchi y Eduardo Bianchi) se presentaron a la Justicia para averiguar si la provincia pagó la operación.

Como en Hidráulica no había ningún registro del caso, la Justicia declaró en 2017 que era imposible reconstruir el juicio original de la expropiación, se interpretó que la provincia no había pagado y a la Fiscalía de Estado no le quedó otra que firmar este año un convenio por $16,2 millones a favor de los Bianchi. Pero el desembolso del dinero lo frenó en mayo la jueza Adriana Tettamanti gracias a que en la repartición que regula el agua de riego encontraron a último momento un documento que permitió concluir que en 1978 se pagaron 18,7 millones de pesos ley por la operación.

Millón está en la mira porque un sumario que está sustanciando Hidráulica revela que él fue quien se llevó y no devolvió la documentación original de la expropiación, que de haber estado hubiera parado de inmediato la iniciativa de los Bianchi y no hubiera puesto en peligro al Estado de perder la millonada que casi les paga. Ayer salió a la luz una copia del libro de préstamos que consigna que en realidad son dos expedientes y que el exfuncionario los solicitó en agosto y septiembre de 2013 y que firmó por ambos (ver facsímil).

La desaparición de esa documentación dio lugar a que los Bianchi avanzaran con el reclamo, ya que no había ninguna constancia de pago a la mano. Lo que llama la atención en Fiscalía de Estado e Hidráulica es que, además, Millón pidió los expedientes apenas cinco meses después de que los herederos de Bianchi se presentaran en la Justicia para saber en qué quedó la expropiación.

Millón, que fue director de Hidráulica durante los 12 años de la gestión giojista, salió a defenderse. En Radio Estación Claridad, aseguró ayer que “nunca me llevé el expediente a mi casa… puede ser que haya quedado en el armario de mi despacho cuando dejé la función”. Por otro lado, dijo que todo pudo tratarse de una desprolijidad que suele haber en el manejo de la documentación oficial y negó haber querido favorecer a los Bianchi para que se hicieran con más de $16 millones en forma indebida (ver aparte).

En los dos organismos oficiales evitan acusar directamente a Millón, pero confiesan que sospechan de una mano negra. Que alguien intentó ayudar para que el Estado pagara de nuevo por algo que ya canceló y el que queda en el ojo de la tormenta es el exfuncionario por la llamativa falta de devolución de los expedientes, que siguen sin aparecer.

Dato

Tras conocer el informe de pago que presentó el Banco San Juan y la Tesorería de la provincia de la expropiación, fuentes del caso dicen que el abogado de los Bianchi, Guillermo Toranzo, ya avisó que desistirán del reclamo de cobro.

"Tengo la conciencia tranquila"

Jorge Millón hizo su primer descargo público ayer y aseguró que tiene "la conciencia tranquila". Sobre la documentación que solicitó cuando aún era el director de Hidráulica, insistió en que no la tiene en su poder. "Pudo haber una desprolijidad en no devolver los expedientes al archivo, pero están en la oficina, yo no me los llevé", aseguró.

Millón estuvo al frente de Hidráulica entre 2013 y 2015 y su despacho es ocupado ahora por el secretario del Agua, Edgardo Güerci. Según fuentes del caso de la expropiación, en esa oficina no están los expedientes que retiró en su momento el exfuncionario.

En la documentación que pidió y no de volvió Millón hay constancias de que la expropiación se pagó en 1978, lo que hubiera dado por tierras con el planteo que los herederos iniciaron. Así lo indica el documento que encontraron a último momento en Hidráulica, que luego permitió reconstruir todo. De Todos modos, el exfuncionario contó que nunca pudo dar con un comprobante de cancelación.

Según dijo, en 2013 supo que los Bianchi andaban reclamando por los terrenos expropiados y "recuerdo que estuve tratando de ubicar la posibilidad de ese pago y en Hidráulica nunca encontré una constancia de pago".

Consultado sobre la posibilidad de que todo llegue a la Justicia Penal, sostuvo que "es importante que se investigue". "Si hay responsabilidades, que cada uno se haga cargo", agregó.