El esposo de Keiko Fujimori reclama la libertad de la ex legisladora con una huelga de hambre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El esposo de la líder opositora Keiko Fujimori, el estadounidense Mark Vito, cumple desde hoy una huelga de hambre en la puerta de la prisión en la que está recluida en Lima la ex legisladora, a escasos días de que el Tribunal Constitucional resuelva un pedido de excarcelación de la ex candidata presidencial.



Vito explicó que tomó la decisión "en una protesta contra tantos abusos, tantos excesos, tantas jugadas de parte del Ministerio Público", que abrió una investigación contra Keiko por lavado de activos.



Según la agencia EFE, Vito se quejó de "tanto show de parte del fiscal (del caso José Domingo Pérez), que llega un momento que uno dice basta, basta de tantos abusos".



Fujimori cumple una orden de prisión preventiva por 18 meses, hasta abril próximo, a raíz de las investigaciones en su contra por los aportes irregulares de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral del 2011 y 2016.



Los intentos de su defensa por sacarla de prisión fueron inútiles y queda pendiente un recurso presentado por su hermana Sachi Fujimori, que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional (TC) el martes 19.



Vito afirmó que Keiko Fujimori "está en prisión preventiva sin fundamento (porque) está investigada por un tema de aportes y en Perú no está tipificado en el Código Penal como delito".



El esposo de la fundadora de Fuerza Popular se instaló en las afueras del penal de mujeres de Chorrillos en una pequeña carpa, rodeado de seguidores de Fujimori que muestran fotografías de su líder y carteles pidiendo su liberación.



En opinión de Vito, "lamentablemente este caso se ha politizado, es un juicio e investigación mediático (aunque) jurídicamente no hay nada".