El ex Boca que se muere por volver y lo padece Nández

Nicolás Lodeiro confesó hoy, entre risas, cuántas ganas tiene de volver a Boca, adonde jugó entre 2015 y 2016. El volante lo hizo en declaraciones a ESPN, y contó que toma a Nahitán Nández como un posible "gestor" para su regreso, algo con lo que le insiste cuando se cruzan en la selección de Uruguay.

"Nández sabe que uno quiere volver. En cada convocatoria que estamos juntos le digo... Él siempre hace su parte pero no me llevan. No sé si tiene tanta fuerza el Cabezón, je. Ya sabe mis ganas", afirmó el actual jugador de Seattle Sounders de la Major League Soccer.

Por último, después de relatar cómo matea con su compañero: "A Nández lo atomizo (sic) a preguntas de Boca".