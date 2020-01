El ex Gimnasia Diego Alonso es el primer DT del equipo de David Beckham

El uruguayo Diego Alonso, ex delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata, será el primer entrenador en la historia del Inter Miami, franquicia que debutará esta temporada en la Liga de fútbol estadounidense (MLS) y cuya cara visible es el ex futbolista inglés David Beckham.



El anuncio del club, que es propiedad del boliviano Marcelo Claure, con participación de Beckham, fue publicado en sus redes sociales.



Alonso, de 44 años, ex jugador del Atlético de Madrid, Valencia, Gimnasia y Peñarol, donde se retiró en 2011, llega al Inter Miami luego de conseguir tres títulos en México, clasificar a sus equipos a dos Mundiales de Clubes de la FIFA y alcanzar dos finales de la Copa de México.



Además, es el único DT en coronarse campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf con dos clubes diferentes, los mexicanos Pachuca y Monterrey, equipo que entrenó hasta septiembre pasado, cuando fue reemplazado por el argentino Antonio Mohamed.



Alonso, ex técnico de los paraguayos Guaraní y Olimpia, debutará como DT del Inter Miami el 1 de marzo contra el Galaxy de Los Ángeles, hoy entrenado por Guillermo Barros Schelotto, y en cuyas filas jugó Beckham en su paso por la MLS.



En la franquicia de Miami juegan los juveniles futbolistas argentinos Matías Pellegrini (ex Estudiantes) y el delantero cordobés Julián Carranza (ex Banfield).