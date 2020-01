El ex mandatario Jorge "Tuto" Quiroga intentará volver a la Presidencia de Bolivia

El ex presidente boliviano Jorge "Tuto" Quiroga anunció hoy su decisión de competir el 3 de mayo en las elecciones generales de su país.



"Voy a participar en las elecciones venideras de mayo sin caprichos ni imposiciones, con razones y propuestas", escribió Quiroga en Twitter, donde también publicó su propuesta de gobierno.



Quiroga hizo el anuncio un día después de haber renunciado al cargo de delegado de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, ante la comunidad internacional.



Para las elecciones presidenciales del 3 de mayo están confirmadas las candidaturas del ex presidente Carlos Mesa y del ex líder cívico Luis Fernando Camacho.



El Movimiento al Socialismo (MAS) del ex presidente Evo Morales definirá sus postulantes durante una reunión que se celebrará en Buenos Aires el 19 de enero.



"Espero que logremos la máxima unidad posible, la total es quimérica, pero que se trabaje sobre la base de propuestas y credibilidad para ejecutarlas, antes que por descalificaciones u obsesiones", señaló Quiroga, quien asumió la presidencia de Bolivia 2001 por sucesión constitucional y gobernó el país hasta 2002, tras la muerte de Hugo Banzer.



En dos ocasiones, en 2005 y 2014, quiso buscar por elección popular la Presidencia, pero en ambas ganó Morales por mayoría.



Los comicios del 3 de mayo pueden poner fin a la crisis institucional boliviana, que comenzó en noviembre pasado, cuando Morales fue forzado a renunciar a la presidencia en medios de protestas populares y presiones de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.



Las protestas fueron fogoneadas por sus opositores, que denunciaron un fraude en las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales fue declarado ganador en primera vuelta.



Tras la salida de Morales, Áñez se proclamó presidenta en una sesión parlamentaria sin quórum, las elecciones de octubre fueron anuladas, Morales marchó al exilio -primero en México y después en la Argentina- y los nuevos comicios fueron fijados para el 3 de mayo.