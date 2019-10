El ex presidente Jimmy Carter fue internado tras sufrir una caída en su casa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter fue hospitalizado tras sufrir una caída en su casa del estado Georgia, en el este de país, informaron hoy fuentes del Centro Carter.



Carter, que gobernó en 1977-81 y tiene 95 años, se cayó en su casa en Plains y se fracturó la pelvis, por lo que fue llevado a un centro de salud, dijo la vocera Deanna Congileo.



"El ex presidente Jimmy Carter sufrió ayer (lunes) una caída en su vivienda en Plains, Georgia; fue ingresado en el Centro Médico Phoebe Sumter para observación y un tratamiento por una leve fractura pélvica", precisó, citada por la agencia de noticias DPA.



Asimismo, Congileo remarcó que el ex mandatario "está de buen humor y espera recuperarse en casa".



Esta es la tercera vez que Carter, del Partido Demócrata, cae en los últimos meses.



Primero se cayó en la primavera y requirió cirugía de reemplazo de cadera.



Carter volvió a caer a comienzos de este mes y, a pesar de recibir 14 puntos de sutura, viajó al día siguiente a Nashville, Tennessee, para reunir voluntarios y ayudar a construir un hogar de Hábitat para la Humanidad.



En 2015, el ex presidente anunció que había superado un cáncer de cerebro e hígado.