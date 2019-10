El ex tenista ruso Alexander Volkov falleció a los 52 años

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex tenista ruso Alexander Volkov, semifinalista del US Open de 1993 y mentor de su compatriota Marat Safin, falleció hoy a los 52 años por causas que se desconocen, informó oficialmente la ATP.



Volkov, nacido en Kaliningrado, fue profesional entre 1987 y 1997, siendo su mejor ubicación el puesto 14 del ranking mundial de la ATP que alcanzó el 23 de agosto de 1993, luego de haber arribado a las "semis" del US Open, y una vez retirado entrenó a Safin, quien fue número uno del mundo en 2000.



El ex tenista conquistó durante su carrera tres torneos en el circuito: Milán 1991, Auckland 1993 y Moscú 1994.



La mayor victoria de Volkov en el circuito fue en septiembre de 1990, cuando se convirtió en el primer tenista en vencer a un número uno del mundo en la ronda inicial del US Open desde 1971, cuando le ganó al sueco Stefan Edberg (venía de conquistar Wimbledon) por 6-3, 7-6 (7-3) y 6-2.



El "zurdo" Volkov, en ese entonces en el puesto 52 del ranking mundial, igualó la marca en poder del checo Jan Kodes, quien le había ganado al australiano John Newcombe en la ronda inicial del US Open de 1971.



"Es imposible de creer !!!!!!!! ¡Siempre recordaré tu sonrisa alegre y nuestros partidos juntos en la Copa Davis ! Descansa en paz mi amigo", escribió hoy en su cuenta oficial de la red social twitter el ruso Yevgeni Kefelnikov, quien alcanzó la cima del ranking mundial en 1999.