El ex The Cure Lol Tolhurst ofrecerá una charla y tocará con una banda tributo en Palermo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Lol Tolhurst, miembro fundador de The Cure, ofrecerá el próximo 18 de noviembre una charla en la que contará intimidades sobre el famoso grupo comandado por Robert Smith y compartirá escenario con Obscura, una banda tributo, en el barrio porteño de Palermo.



El músico repasará su historia y los años compartidos con los creadores de éxitos como “Boys don't cry” e “In between days”, en una charla con los fans y un DJ set exclusivo.



Al final de la noche, el ex baterista y tecladista de The Cure tocará algunas canciones junto a Obscura, considerada la mejor banda tributo latinoamericana del grupo británico.



Tolhurst co-fundó The Cure junto a Robert Smith y fue su baterista hasta 1982, año en que se hizo cargo de los teclados.



En ese lapso participó de famosos discos como “Three imaginary boys”, “Pornography” y “Seventeen seconds”, entre otros.



Según la historia oficial, Tolhurst cambió de instrumento ante las críticas que recibió como baterista, aunque su labor como tecladista también fue cuestionada por Smith.



El músico abandonó el grupo a finales de los '80 en medio de una creciente adicción al alcohol y las drogas, y mantuvo una disputa judicial que perdió por las regalías de las canciones del grupo.



Lol Tolhurst se presentará en The Roxy, ubicado en la Avenida Niceto Vega 5542, de esta ciudad.