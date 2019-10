El excortista Caballero declaró por caso del comisario Padilla

Este lunes, el excortista Adolfo Caballero se presentó en Tribunales para declarar ante el juez Juan Pablo Ortega del Primer Juzgado Correccional en el marco de la investigación al comisario Gustavo Padilla, acusado de usar indebidamente una camioneta del depósito judicial. Estuvo media hora declarando y se retiró.

"No lo conozco, no me acuerdo", respondió Caballero ante la prensa al ser consultado de si conocía a Padilla. "Por supuesto que voy a declarar. Me enteré por la prensa del tema", añadió en la previa.

MIRÁ TAMBIÉN Una empleada municipal irá al Penal de Chimbas por robar fondos públicos

"Seguramente hay que reconocerlo como una situación que yo he firmado cuando estaba en la presidencia de La Corte o en remplazo, debo ver la documentación porque firmaba papeles todos los días", aclaró después Caballero.

El excortista reconoció que para que un auto sea sacado del depósito judicial necesitaba la firma de miembros de La Corte porque así lo establece la norma. Sin embargo, señaló que no puede aseverar que es su firma hasta que vea la documentación. Como tampoco los supuestos mensajes en celular y los emails. Todo esto antes de entrar al despacho de Ortega.

MIRÁ TAMBIÉN Inicia el juicio contra Oris por los presuntos abusos cometidos contra su hijastra

El juez trata de establecer si el comisario jefe del Depósito Judicial recibió ayuda para sacar la camioneta que fue encontrada en su domicilio particular. El otro juez en la mira es Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción.

No es la primera vez que Flores queda en el ojo de la tormenta. No hace mucho, la Corte de Justicia lo suspendió por 30 días por la profunda morosidad que tenía en la resolución de varias causas que estaban en su poder.

El hecho

El comisario Padilla está siendo investigado además por presunta falsificación de documentos públicos. Venía actuando como jefe del depósito judicial de vehículos y es el principal involucrado en la causa que investiga Ortega. La Justicia sostiene que cometió el delito de abuso de autoridad por usar la camioneta en cuestiones personales y no estrictamente en lo laboral. Además de haber aprovechado su cargo para tomar contacto con la dueña de un Corsa secuestrado que estaba en el depósito y comprárselo porque no podía pagar la multa. Por todo eso, también le endilgan el incumplimiento de los debes de funcionario público.