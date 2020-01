El exintendente Aranda, designado en el directorio del Banco San Juan

Para algunos es sorpresa, para otros no. El exintendente Fran­co Aranda fue designado ayer por el gobernador en el cargo de director del Banco San Juan en representación de la provincia. El funcionario viene de perder las PASO del PJ en 2019 y quedarse sin la posibilidad de pelear la reelección en la Capital y no se sabía cuál iba a ser su destino. Asumirá en lugar de Ruperto Godoy, que se irá a ocupar un cargo en la Nación.

El futuro de Aranda era una incógnita, hasta que fuentes del Go­bier­no provincial aseguraron ayer que Sergio Uñac lo nombró en el Di­rectorio del agente financiero de la provincia. De esta forma, será el encargado de representar los intereses que tiene el Estado sanjuanino como accionista de la entidad.



El exintendente no terminó de la mejor manera su administración en el municipio más importante de la provincia. Las idas y vueltas en la obra de la peatonal y constantes problemas de comunicación le jugaron en contra a la hora de ir a las primarias del año pasado, cuando fue vencido por el también peronista E­milio Baistrocchi, que a la postre fue el ganador de los comicios generales.



A eso se suman los problemas que hubo en la transición. Aunque Bais­trocchi no quiso entrar en polémica, en su entorno confesaron el mal­estar con Aranda por algunas medidas que tomó antes de irse que comprometían a la próxima administración. Entre otras cosas, la designación en planta permanente de cerca de 100 agentes y la insistencia por implementar el sistema de fotomultas.



Atento a todo lo anterior, algunas voces del oficialismo se declararon sorprendidas por la designación. Sin embargo, se trata de un lugar que no ofrece una alta exposición y no implica una tarea política que alimente por si sola la aspiración de volver a salir al ruedo para competir.



Aranda estuvo antes en la delegación local de la Anses, de ahí compitió y le ganó al peronista Dante Elizondo en las PASO del PJ en el 2015, posteriormente se impuso en las elecciones para la Capital. Fuera del cargo municipal, el mismo Aranda no había descartado volver al organismo nacional.



El cargo de Aranda lo venía ocupando Godoy, que el 27 de diciembre renunció para sumarse al equipo de trabajo de la vicepresidente Cristina Fernández en el Senado, coordinando áreas parlamentarias. Por ahora, es el único cambio en los sillones que están reservados para el Gobierno en el Banco San Juan.



Marina Riofrío sigue siendo la síndico. De todas formas, en las filas del oficialismo no descartan que pueda tener también un cargo nacional y que haga falta nombrar un reemplazante.