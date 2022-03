El exjugador del Verdinegro llegó a la Argentina tras escapar de la guerra: "Tengo suerte de estar acá"

Claudio Spinelli, exjugador de San Martín, contó a su regreso al país que está muy feliz de estar de nuevo en el país y que no puede creer lo que tuvo que pasar.

Es que Claudio tuvo que cruzar la frontera de Ucrania hasta llegar a Polonia completamente a pie. En total, fueron 40 kilómetros los que recorrió para salvarse de la guerra.

En diálogo con TyC Sports, el delantero manifestó “cuando crucé la frontera con Polonia no lo podía creer, fue el desafío más grande que tuve en mi vida”. Además, agregó que se siente un afortunado, ya que muchas personas no pueden salir de Ucrania y no podrán hacerlo.

Con respecto a su futuro profesional, Spinelli planteó que primero quiere estar con su familia y que después pensará en su carrera. “Lo tengo que hablar con mi equipo de trabajo, después de este desafío si no aprendo y bajo los brazos, no aprendí nada. Estoy preparado para lo que viene”, concluyó.

Lo que tuvo que afrontar Spinelli para llegar al país

La semana pasada, cuando se conoció la noticia de que Rusia había invadido Ucrania, el mundo puso los ojos sobre el país europeo. Toda Argentina se preguntó por los argentinos residentes en esa zona del viejo continente. Ahí se conoció el caso de Claudio Spinelli, el ex verdinegro, jugador actual del club ucraniano Oleksandria.

Claudio se quedó varado en el país de Europa Oriental y pidió ayuda para salir de la guerra. En ese momento, Marcelo Méndez, el entrenador de la selección de vóley argentina que vive en Polonia por motivos laborales, auxilió al jugador y le dio apoyo en el país fronterizo con Ucrania.

Luego de horas de caminata que hizo Spinelli para llegar a Polonia, Méndez lo auxilió en su casa particular y allí, pudo finalmente regresar a la Argentina.