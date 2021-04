El fotógrafo Golpe va a juicio y comienza una carrera para que no prescriba la causa por exhibiciones obscenas

A dos años y cinco meses del viaje de egresados a Córdoba de un grupo de estudiantes menores del Colegio El Tránsito que terminó con las alumnas traumadas y un fotógrafo detenido por mostrar supuestamente sus partes íntimas a las nenas, la causa llega a juicio. El imputado es Pablo Santiago Golpe, cuyo hecho fue mediatizado por la conmoción que provocó en la provincia tras la denuncia que pusieron los padres de la víctima. El abogado Ángel Peña, uno de los representantes de la querella, dijo a este medio que quieren que el debate sea lo antes posible para no dejar margen para que el caso prescriba.

El hecho del fotógrafo exhibicionista ocurrió en noviembre de 2018. Las niñas les contaron a sus padres a través de sus teléfonos celulares que le habían visto el miembro masculino a Golpe, lo que produjo la indignación en los padres, que esperaron en la Terminal de Ómnibus, para exigir una explicación a la comitiva del viaje integrada por las monjas del colegio parroquial y la empresa de viajes.

Tras el altercado en la terminal, el hombre fue detenido y procesado por exhibiciones obscenas agravadas por ser en perjuicio a menores de edad. Por esto, según el Código Penal Argentino, le cabría a Golpe una pena de seis meses a cuatro años de prisión.

El fotógrafo estuvo detenido dos meses aproximadamente hasta que recuperó la libertad en enero de 2019 cuando fue excarcelado.

Para que haya juicio todavía falta que la Justicia sortee la cámara donde se hará el debate, defina el tribunal de juzgamiento y ponga fecha de la primera audiencia. Ante esto Peña señaló que están haciendo todo para que el juicio comience este año y así no dar lugar a la defensa para que platee algún recurso.

La expectativa en los familiares de las víctimas está, pero también saben que la pandemia y otras circunstancias pueden hacer que el debate se demore. Por ejemplo, las ferias judiciales de julio y de enero.

El artículo 62 inciso 2 del Código Penal establece que la acción penal prescribe "después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito" (cuatro años en el caso de Golpe). La causa va por casi tres y esto preocupa a la parte querellante. Sin embargo existen los actos interruptivos de la prescripción, por ejemplo, el pedido de elevación a juicio. Esto hizo que el tiempo volviera a contarse de nuevo desde el principio.

Peña espera que pronto haya fecha de juicio, esto terminaría con cualquier carta del mazo que tenga la defensa de Golpe para conseguir el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, ya que es otro acto interruptivo de la descripción.

Dato

Si la causa de Golpe termina en la Sala Segunda de la Cámara Penal, el juez integrante de esa sala, Juan Bautista Bueno, deberá excusarse, es decir, dar un paso al costado, ya que su imparcialidad no existe en este caso. El doctor Bueno fue abogado de Golpe en la primera parte del proceso en su contra. En ese momento el letrado todavía trabajaba como abogado particular y aún no era nombrado camarista.