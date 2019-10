El fotógrafo Sebastião Salgado ganó el Premio de la Paz 2019 de los Libreros Alemanes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, reconocido por sus producciones altamente estéticas en zonas de guerra, conflictos humanitarios y desastres naturales, resultó ganador del Premio de la Paz de los Libreros Alemanes, que le será entregado el domingo dando cierre a la Feria del Libro de Frankfurt. Durante un encuentro que mantuvo hoy con la prensa en la feria de derechos editoriales más importante del mundo, Salgado expresó estar "sorprendido" y "orgulloso" de recibir esa distinción, así como su "esperanza" de que "si todos hacen algo juntos se pueden cambiar muchas cosas", informó la agencia de noticias Efe. El fotógrafo -reconocido por el esteticismo con que retrató el horror de las guerras y catástrofes humanitarias así como la potencia visual de santurarios naturales-, fue convocado como representante de los debates políticos que marcaron esta edición en Frankfut, entre los que se inscribió la crisis climática mundial. "No puedo imaginarme a nadie más apropiado para el premio que Salgado, cuyo trabajo ha tocado los grandes problemas de nuestro tiempo. No sólo denunció desastres humanitarios y naturales, sino que ejecutó para cambiar la realidad creando su gran programa de reforestación", dijo el titular de la Asociación de Libreros Alemanes, Heinrich Riethmüller. "Un premio de la paz es algo que necesitamos mucho, sobre todo ahora en mi país donde los pueblos indígenas están pasando momentos difíciles", dijo el fotógrafo al conocer la noticia. Salgado describió la actualidad brasileña como "desastrosa" y arremetió contra el presidente Jair Bolsonaro, cuyo nombre evitó mencionar y a quien se refirió como 'ese señor': "La selva no se incendia si no ha sido destrozada antes y desde que ese señor fue elegido e invitó a los colonos a destruir la selva empezaron con eso. Podemos ejercer presión, Alemania puede negarse a cooperar económicamente con Brasil si no se respeta la selva ni los derechos de los indígenas", exhortó.